期货日报：利好透支郑州动力煤期货反弹乏力

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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以下内容节选自1月28日的《期货日报》：
经历上周的大幅上涨行情之后，动力煤期货市场的短期利好因素已经透支，持仓量也开始下降，多头有计划地撤离。虽然在煤炭供给剧烈收缩的当下，动力煤期货下跌走势不会很顺畅，但是目前看，反弹动力也明显不足。
本周动力煤期货1605合约继冲高回落之后，围绕325元/吨左右持续窄幅震荡，主力多头离场意愿明显升温。截至1月27日下午收盘，该合约总持仓量较本周一下降22,434手至137,858手，多头前5名合计持仓量较本周一减少10,241手至31,847手，空头前5名合计持仓量较本周一减少143手至23,414手。尽管上周动力煤1605合约突破了前期阶段性高点的阻力位，但随着主力多头大幅减仓，市场继续上行的动力减弱，而阻力将不断增强。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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