期货日报：利好透支郑州动力煤期货反弹乏力

以下内容节选自1月28日的《期货日报》：

经历上周的大幅上涨行情之后，动力煤期货市场的短期利好因素已经透支，持仓量也开始下降，多头有计划地撤离。虽然在煤炭供给剧烈收缩的当下，动力煤期货下跌走势不会很顺畅，但是目前看，反弹动力也明显不足。

本周动力煤期货1605合约继冲高回落之后，围绕325元/吨左右持续窄幅震荡，主力多头离场意愿明显升温。截至1月27日下午收盘，该合约总持仓量较本周一下降22,434手至137,858手，多头前5名合计持仓量较本周一减少10,241手至31,847手，空头前5名合计持仓量较本周一减少143手至23,414手。尽管上周动力煤1605合约突破了前期阶段性高点的阻力位，但随着主力多头大幅减仓，市场继续上行的动力减弱，而阻力将不断增强。(完)

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