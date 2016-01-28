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亚洲 | 2016年 1月 28日 星期四 14:02 BJT

背景资料：中国人民银行一季度公开市场操作一览表

1、以下为中国人民银行2016年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率：

     日期    招标量     7天期(%)   14天期(%)  28天期(%)
          (亿元人民币) 
    
     1/28   2,600         --          --        2.60%
     1/28     800        2.25%        --         --
     1/26   3,600         --          --        2.60%
     1/26     800        2.25%        --         --
     1/21   2,900         --          --        2.60%
     1/21   1,100        2.25%        --         --
     1/19     750         --          --        2.60%
     1/19     800        2.25%        --         --
     1/14   1,600        2.25%        --         --
     1/12     800        2.25%        --         --
     1/7      700        2.25%        --         --
     1/5    1,300        2.25%        --         --

2、以下为同期短期流动性调节工具(SLO)的操作明细：
    
    操作日期   操作方向    期限    交易量      中标利率
    
    1/20       投放流动性  6天    1,500亿元     2.25%
    1/18       投放流动性  3天      550亿元     2.10%
        
  注: 浏览央行2015年四季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2015年三季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2015年二季度公开市场操作情况，请点选 
          央行2015年一季度公开市场操作情况，请点选 (完)

 (整理 吕雯瑾; 审校 边竞)

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