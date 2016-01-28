背景资料：中国人民银行一季度公开市场操作一览表

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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1、以下为中国人民银行2016年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率： 日期 招标量 7天期(%) 14天期(%) 28天期(%) (亿元人民币) 1/28 2,600 -- -- 2.60% 1/28 800 2.25% -- -- 1/26 3,600 -- -- 2.60% 1/26 800 2.25% -- -- 1/21 2,900 -- -- 2.60% 1/21 1,100 2.25% -- -- 1/19 750 -- -- 2.60% 1/19 800 2.25% -- -- 1/14 1,600 2.25% -- -- 1/12 800 2.25% -- -- 1/7 700 2.25% -- -- 1/5 1,300 2.25% -- -- 2、以下为同期短期流动性调节工具(SLO)的操作明细： 操作日期 操作方向 期限 交易量 中标利率 1/20 投放流动性 6天 1,500亿元 2.25% 1/18 投放流动性 3天 550亿元 2.10% 注: 浏览央行2015年四季度公开市场操作情况，请点选 央行2015年三季度公开市场操作情况，请点选 央行2015年二季度公开市场操作情况，请点选 央行2015年一季度公开市场操作情况，请点选 (完) (整理 吕雯瑾; 审校 边竞)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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