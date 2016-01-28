台湾汇市：台币早盘实质汇价走贬，因美股跌外资汇出但出口商抛汇

路透台北1月28日 - 台币兑美元 周四早盘实质汇价走贬。交易员指出，在韩元一度重贬及外资大举汇出冲击下，台币走势明显趋贬；惟出口商伺机抛出美元，且随韩元跌幅略为缩减，台币贬值压力稍减。

他们表示，受美国股市周三收盘下挫影响，今天一大早即引发外资恐慌性买汇涌入，且汇出力道相当强劲，致台币贬幅一度明显扩增。

〞一大早外资就进来捉美金，有人还捉到33.680多，但出口商开始出来卖美金。〞一位大型商银交易员说。

他指出，美股重挫、外资汇出、韩元贬值及大型油品进口商加入买汇行列，促使早盘台币实质汇价一度贬值至33.699。

但交易员认为，从台币走贬即吸引出口商进场挂单，且大都挂在33.680上方观察，料昨天午后出口商〞撑不住〞，最后被迫大砍美元的戏码将重演，台币应可获适度支撑。

美国股市周三大幅下挫，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)的政策声明令部分股市投资人感到沮丧。因最近金融市场和经济动荡，他们原本希望美联储发出未来升息路径可能放缓的强烈信号。

台币早盘实质交易区间落在33.605-33.699；上日在33.569-33.639。

本地时间10:23，韩元兑美元 报1,207.8，早盘一度贬至1,211.2，上日收在1,202.0；台股加权指数 涨0.77%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度明显缩减；目前一个月美元/台币远汇 报33.605/33.635，上日收在33.705。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•33.550-33.650

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