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货币新闻 | 2016年 1月 28日 星期四 10:16 BJT

芝加哥期市：小麦期货连续第二日下跌，两日累计跌幅接近2%

近月玉米合约 持稳于3.69-1/4美元，上日收盘近持平。

俄罗斯农业部第一副部长Evgenii Gromyko称，俄罗斯将考虑取消或下调小麦出口税，对大麦和玉米征收出口税。

阿根廷主要谷物交易所一名分析师说，虽逢厄尔尼诺(圣婴)，但乾旱已对阿根廷部分地区玉米作物造成无可挽回的损失。厄尔尼诺(圣婴)现象以往通常都在南美引发豪雨。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 475.75 -0.75 -0.16% -1.86% 474.44 47

CBOT玉米 369.25 0.00 +0.00% +0.00% 363.73 64

CBOT大豆 882.50 -0.50 -0.06% +0.68% 873.19 53

CBOT稻米 $11.24 -$0.03 -0.27% +2.04% $11.33 59

美国原油 $31.99 -$0.31 -0.96% +1.72% $33.54 54

汇率

欧元/美元 $1.089 $0.000 -0.05% +0.16%

美元/澳元 0.703 0.001 +0.13% +0.46%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 汪红英/张若琪 审校 李爽/张涛)

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