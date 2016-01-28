芝加哥期市：小麦期货连续第二日下跌，两日累计跌幅接近2%

欧洲股市：微幅收低，Zodiac Aerospace获收购后股价暴涨
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace's 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
近月玉米合约 持稳于3.69-1/4美元，上日收盘近持平。
俄罗斯农业部第一副部长Evgenii Gromyko称，俄罗斯将考虑取消或下调小麦出口税，对大麦和玉米征收出口税。
阿根廷主要谷物交易所一名分析师说，虽逢厄尔尼诺(圣婴)，但乾旱已对阿根廷部分地区玉米作物造成无可挽回的损失。厄尔尼诺(圣婴)现象以往通常都在南美引发豪雨。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 475.75 -0.75 -0.16% -1.86% 474.44 47
CBOT玉米 369.25 0.00 +0.00% +0.00% 363.73 64
CBOT大豆 882.50 -0.50 -0.06% +0.68% 873.19 53
CBOT稻米 $11.24 -$0.03 -0.27% +2.04% $11.33 59
美国原油 $31.99 -$0.31 -0.96% +1.72% $33.54 54
汇率
欧元/美元 $1.089 $0.000 -0.05% +0.16%
美元/澳元 0.703 0.001 +0.13% +0.46%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 汪红英/张若琪 审校 李爽/张涛)
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace's 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
路透伦敦1月19日 - 英镑兑欧元周四触及10日高位，因欧洲央行总裁德拉吉发表谨慎的言论，英镑兑美元在之前几天因英国退欧问题经历了一番大起大落后今日回稳。
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