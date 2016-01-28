台湾债市：10年公债殖利率盘初走高，因年关前资金偏紧与新券将登场

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透台北1月28日 - 台湾指标10年公债 殖利率周四盘初走高。交易员指出，虽然美联储政策声明基调温和令指标10年期公债收益率 下滑，但台债受货币市场资金紧俏、换券调节等因素影响走势反向偏空。
他们表示，货币市场受诸多因素影响，年关前资金偏紧俏，昨日央行甚至少发了410亿台币的存单，以缓解资金荒。 资金调度压力也传导到公债次级市场，使得多头相对气虚。
〞短钱紧就不能买券啊，这会增加后台资金调度压力。〞一位大型票券商交易主管说。
另一民营银行交易员则称，除了资金偏紧因素外，新一期10年券105/4将于下周二开始发行前交易，使得换券调节卖压开始出现也是原因。
交易员预估，今日10年公债104/12期殖利率区间在0.98-1.00%，五年公债104/13期 殖利率区间在0.59-0.61%。
本地时间10:15，五年券104/13期未成交；10年券104/12殖利率弹0.91基点至0.9941%，成交44.5亿台币。
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--《专题新闻快速浏览》--美联储维持利率不变，称密切关注全球市场发展 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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