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亚洲 | 2016年 1月 28日 星期四 10:25 BJT

台湾债市：10年公债殖利率盘初走高，因年关前资金偏紧与新券将登场

路透台北1月28日 - 台湾指标10年公债 殖利率周四盘初走高。交易员指出，虽然美联储政策声明基调温和令指标10年期公债收益率 下滑，但台债受货币市场资金紧俏、换券调节等因素影响走势反向偏空。

他们表示，货币市场受诸多因素影响，年关前资金偏紧俏，昨日央行甚至少发了410亿台币的存单，以缓解资金荒。 资金调度压力也传导到公债次级市场，使得多头相对气虚。

〞短钱紧就不能买券啊，这会增加后台资金调度压力。〞一位大型票券商交易主管说。

另一民营银行交易员则称，除了资金偏紧因素外，新一期10年券105/4将于下周二开始发行前交易，使得换券调节卖压开始出现也是原因。

交易员预估，今日10年公债104/12期殖利率区间在0.98-1.00%，五年公债104/13期 殖利率区间在0.59-0.61%。

本地时间10:15，五年券104/13期未成交；10年券104/12殖利率弹0.91基点至0.9941%，成交44.5亿台币。

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--《专题新闻快速浏览》--美联储维持利率不变，称密切关注全球市场发展 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)

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