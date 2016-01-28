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亚洲 | 2016年 1月 28日 星期四 10:28 BJT

金属期市：伦铜从三周高点下跌，受美国未来升息担忧拖累

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三维持利率不变，并表示正“密切关注”全球经济与金融发展 ，表明其已考虑到股市的重挫，但不准备放弃今年收紧货币政策的计划。

一项路透调查显示，分析师多预期欧洲央行3月可能再度调降存款利率；受访分析师并预期欧洲央行在3月扩大月度资产购置计划的机率为50%。

中国的五矿资源 周四暗示，其投资100亿美元、位于秘鲁的新铜矿生产速度料快于部分分析师预期。这可能给已然陷于逾六年低位的铜市带来压力。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/张若琪 审校 张明钧/李爽)

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