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亚洲 | 2016年 1月 28日 星期四 10:59 BJT

韩国经济：政府考虑出台额外的消费提振措施--企划财政部次官

路透首尔1月28日 - 韩国企划财政部次官Choi Sang-mok周四表示，政府正在考虑需要出台何种额外举措来提振消费，因目前有迹象显示家庭支出放缓。

“我们在观察民间消费状况，并思考我们可以采取哪些额外举措，”Choi对记者表示。

“政府可能将别无选择，只能宣布微观经济举措。”

Choi指的是最近市场出现的担忧，即随着政府去年出台的家庭支出刺激措施效果消退，消费复苏可能停滞不前。(完) (编译 徐文焰；审校 王兴亚)

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