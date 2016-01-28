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亚洲 | 2016年 1月 28日 星期四 10:58 BJT

《汇市简讯》美元指数亚洲时段微升，动量指标呈中性

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* 美元指数亚洲盘迄今涨0.1%，开盘跌0.4%

* E-迷你标普500指数期货涨0.6%，日经指数升0.3%，除日本外亚洲股指涨0.4%，沪综指下滑0.2%，美国原油上扬0.8%

* 动量指标呈中性，20日波林格区间收缩，5、10和20日移动均线均持平

* 参杂不一的信号暗示进一步震荡整理

* 亚洲市场98.86/99.03的区间为首道支撑/阻力

* 技术图： reut.rs/1KbSIn8

(完)

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