日本股市：早盘在震荡市况中略微收升，日圆疲软提振出口股

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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美元兑日圆 最高涨至119.08，出口类股获青睐。丰田汽车 和日产汽车 均上涨0.8%。
“看起来大盘现在已经触底展开反弹，”三菱UFJ摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘说道。
“不过我们还需要细细评估市场状况，”他说道。对投资者而言，下一个焦点将是日本央行周四开始的政策会议。
东证股价指数 涨0.3%报1,404.27点，JPX-日经400指数 亦上扬0.3%报12,661.50点。(完)
美国股市 .NCN 标准普尔主要分类指数 0#.GSPMAJOR
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Nasdaq涨幅居前个股 .PG.O 纽约证交所涨幅居前个股 .PG.N
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美股业绩公布日程 US/RESFCN 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN
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法股CAC-40指数 .FCHI 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN (编译 李爽/孙茉莉; 审校 王兴亚/徐文焰)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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