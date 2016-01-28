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亚洲 | 2016年 1月 28日 星期四 11:04 BJT

日本股市：早盘在震荡市况中略微收升，日圆疲软提振出口股

美元兑日圆 最高涨至119.08，出口类股获青睐。丰田汽车 和日产汽车 均上涨0.8%。

“看起来大盘现在已经触底展开反弹，”三菱UFJ摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘说道。

“不过我们还需要细细评估市场状况，”他说道。对投资者而言，下一个焦点将是日本央行周四开始的政策会议。

东证股价指数 涨0.3%报1,404.27点，JPX-日经400指数 亦上扬0.3%报12,661.50点。(完)

美国股市 .NCN 标准普尔主要分类指数 0#.GSPMAJOR

美股盘前/盘后 XHR/USCN 美股一周展望 .N/OCN

Nasdaq最活跃个股 .AV.O 纽约证交所最活跃个股 .AV.N

Nasdaq涨幅居前个股 .PG.O 纽约证交所涨幅居前个股 .PG.N

Nasdaq跌幅居前个股 .PL.O 纽约证交所跌幅居前个股 .PL.N

美股业绩公布日程 US/RESFCN 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN

股市新闻 STX-CMN 美股盘中英文报导 STXNEWS/US

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法股CAC-40指数 .FCHI 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN (编译 李爽/孙茉莉; 审校 王兴亚/徐文焰)

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