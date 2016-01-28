台湾股市：与国际股市脱钩收涨，惟封关在即指数将陷震荡盘整

路透台北1月28日 - 台湾股市周四收盘上涨；分析师指出，台股今天在金融和电子股领涨下，表现优于邻近股市，指数收复7,900点；惟距离下周封关仅剩下五个交易日，料指数将呈区间盘整格局。

台湾加权股价指数 收涨0.70%,或涨55.27点，收在7,905.10点；今日成交初值 为787.71亿台币，上交易日修正后为703.42亿。

〞封关前不会有量，指数将陷入震荡整理。〞凯基投顾分析师张明祥说。

他表示，因苹果 与台积电 法说均释出偏负面的展望，基本面将无法支持指数上涨，封关前指数难有表现，将陷量缩震荡走势。

但兆丰投顾不愿具名分析师则称，受美股重挫拖累，今天国际股市大都陷入盘整，惟台股独强；苹概股的大立光 更是不畏昨晚美国苹果股价大跌，今天逆势收涨4.63%。

他认为，台股经先前大幅下跌后因指数跌幅已深，市场对于利空消息已顿化，反过头来开始注意利多讯息，料元宵前指数仍有高点，惟短线未脱跌深反弹格局。

分析师预估，明日台股指数估在7,800-7,950点。

今日电子类指数 收涨0.58%，金融保险类指数 收涨0.80%。

亚股周四反弹，因投资者悄悄返回股市，日圆和主权债等避险资产的需求减弱。油价反弹给紧绷的神经带来缓解。尽管布兰特原油期货 跌0.23美元至每桶32.87美元，但该合约周三跳升了4%，因俄罗斯暗示愿与石油输出国组织(OPEC)合作，解决供应过剩问题。