《全球主要央行动态》--1月21-28日

以下所列为上周四下午至本周四上午(2016年1月21日-1月28日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美联储维持利率不变，并表示正“密切关注”全球经济与金融发展，但仍保持对美国经济相对乐观的看法。“委员会正密切关注全球经济与金融发展，并评估其对就业市场和通胀的影响，”美国联邦公开市场委员会(FOMC)在声明中称。这一表态降低了联储在3月的下次会议上升息的可能性。

美联储还删除了前次声明中关于经济前景所面临风险大致平衡的说法，转而称正在评估全球经济和金融市场状况会对前景有何影响。联储官员没有给出对货币政策路径的最新预估，但表示预期就业市场将继续走强，而且经济将会扩张，即便“货币政策立场逐步调整”。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)一如预期维持利率在纪录低位不变，同时继续实施量化宽松政策以扶助经济及提高通胀率。欧洲央行维持存款工具利率在负0.30%不变。 主要再融资利率则维持在0.05%不变，并维持隔夜贷款利率在0.30%不变。

总裁德拉吉在会后表示，经济增长减速与通胀前景趋缓将迫使该央行在3月重新审视其政策立场。这是一个强烈信号，暗示央行可能在数月内出台更多宽松政策。德拉吉称，全球市场震荡、油价大跌和新兴市场增长全面趋疲，令欧洲面对的经济阻力迅速加大，因此欧洲央行需准备好动用任何可能的工具，应对通胀率降至负值以及增长放慢的情况。

英国央行总裁卡尼表示，尚不具升息条件。被议员问及媒体是否正确解读他在今年首度发表谈话提及无升息时间表时，卡尼表示。“我对报导的感觉是它正确指出升息所需的条件尚未成形，这些条件还没到位。”

英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯称，最近油价下跌又给英国央行“更多时间”，来判断就业市场是否紧俏到需要升息。福布斯称，英国就业市场要比疲软的薪资增长数据所显示的更加强劲。不过她希望在更加确信较低失业水平将像以前复苏阶段那样提升薪资后，再投票赞成升息。

**日本**

日本央行总裁黑田东彦表示，在判断是否有必要进一步放松货币政策时，他会审视各种因素，包括全球市场动荡对日本通胀预期的影响。“日本的基本物价趋势并没有恶化，但一些通胀预期指标有些疲软，”黑田东彦在达沃斯世界经济论坛上告诉记者。

但黑田东彦对于该行是否会在即将召开的政策会议上放松政策未发表评论。

黑田东彦另表示，目前他并不考虑采用负利率政策，并暗示任何进一步货币宽松将可能采取扩大当前大规模资产购买计划的形式。“采取负利率有利有弊...美联储并未采用负利率，但其政策成功地刺激了美国经济，”他对国会称。

**大中华区**

中国央行称，自周一（25日）起，面向27家金融机构和注册在上海、天津、广州、福建四个自贸区的企业扩大本外币一体化的全口径跨境融资宏观审慎管理试点。此举有助于逐步统一境内企业和金融机构境外借款的政策差异。

央行网站刊登新闻稿指出，对试点金融机构和企业，中国央行和国家外汇管理局不实行外债事前审批，试点金融机构和企业在与其资本或净资产挂钩的跨境融资上限内，自主开展本外币跨境融资。下一阶段将根据扩大试点情况及政策效果，择机在全国范围推行。

两位消息人士引述央行官员内部讲话称，目前一方面要保持银行体系流动性合理充裕，另一方面要关注到流动性太过宽松会对人民币汇率造成比较大的压力，形成负面冲击。降准是补充流动性的有效工具，但降准的政策信号过强，可以用其他工具来替代，补充流动性。消息人士引述央行行长助理张晓慧在日前召开关于春节前后流动性管理工作的座谈会上讲话称，流动性管理要高度关注汇率因素，必须与建立新型货币政策导机制结合起来。

香港金融管理局（HKMA）称，港元远期汇率若跌穿7.85的弱方兑换保证并非基于脱钩预期，很多是风险对冲行为；而国际基金经理人--索罗斯或任何外汇交易员买卖港元图利并非新鲜事物，不用太担心。金管局负责货币管理的助理总裁李达志向传媒作以上表示，他并重申，港元不会与美元脱钩，联系汇率制度最适合香港，目前亦没有需要优化联系汇率制度。

**其他地区**

新西兰央行一如预期维持利率在2.5%不变，但表示因为通胀偏低，未来可能需要进一步放宽政策。去年降息四次。与12月声明相比，这是个重大转变。新西兰央行12月降息至纪录低点2.5%，但当时几乎关上了进一步降息的大门，称预计在不实行更多货币刺激举措的情况将实现通胀目标。

据华尔街日报(WSJ)周日报导，墨西哥央行总裁卡斯腾斯称，预计该国货币的币值将经历一次“重大调整”。墨西哥披索周四兑美元创纪录低点。继美联储升息后，墨西哥央行于去年12月份上调利率，为七年来首次，希望借此阻止披索下跌。 (完)

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