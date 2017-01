《美国上市公司业绩公布日程表》--1月28日至2月4日

汤森路透1月28日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明,均为GMT时间;AMC- 美国盘后;BMO-美国盘前;NTS-具体时间未定): 开始日期 结束日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 (日-月-年) (日-月-年) 27-1-2016 28-1-2016 BMO PCP.N Q3 2016 Precision Castparts Corp 28-1-2016 BMO HCA.N Q4 2015 HCA Holdings Inc 28-1-2016 BMO MKC.N Q4 2015 McCormick & Company Inc 28-1-2016 BMO ARG.N Q3 2016 Airgas Inc 28-1-2016 BMO PHM.N Q4 2015 PulteGroup Inc 28-1-2016 BMO BHI.N Q4 2015 Baker Hughes Inc 28-1-2016 BMO MO.N Q4 2015 Altria Group Inc 28-1-2016 BMO DGX.N Q4 2015 Quest Diagnostics Inc 28-1-2016 BMO RTN.N Q4 2015 雷神(Raytheon Co) 28-1-2016 BMO AN.N Q4 2015 AutoNation Inc 28-1-2016 BMO HOG.N Q4 2015 哈雷戴维森 28-1-2016 BMO NEE.N Q4 2015 NextEra Energy Inc 28-1-2016 BMO TMO.N Q4 2015 Thermo Fisher Scientific Inc 28-1-2016 BMO XEL.N Q4 2015 Xcel Energy Inc 28-1-2016 BMO ABT.N Q4 2015 雅培制药(Abbott Laboratories) 28-1-2016 BMO JCI.N Q1 2016 Johnson Controls Inc 28-1-2016 01-2-2016 BMO CAM.N Q4 2015 Cameron International Corp 28-1-2016 BMO VLO.N Q4 2015 Valero Energy Corp 28-1-2016 BMO HP.N Q1 2016 Helmerich and Payne Inc 28-1-2016 BMO AEP.N Q4 2015 American Electric Power Company Inc 28-1-2016 BMO TROW.OQ Q4 2015 T. Rowe Price Group Inc 28-1-2016 BMO BMY.N Q4 2015 必治妥施贵宝 28-1-2016 BMO NUE.N Q4 2015 Nucor Corp 28-1-2016 BMO SHW.N Q4 2015 Sherwin-Williams Co 28-1-2016 BMO CELG.OQ Q4 2015 Celgene Corp 28-1-2016 BMO NOC.N Q4 2015 Northrop Grumman Corp 28-1-2016 BMO SWK.N Q4 2015 Stanley Black & Decker Inc 28-1-2016 BMO LLY.N Q4 2015 礼来(Eli Lilly) 28-1-2016 BMO BLL.N Q4 2015 Ball Corp 28-1-2016 BMO HSY.N Q4 2015 好时(Hershey) 28-1-2016 BMO LLL.N Q4 2015 L-3 Communications Holdings Inc 28-1-2016 BMO ADS.N Q4 2015 Alliance Data Systems Corp 28-1-2016 BMO NDAQ.OQ Q4 2015 Nasdaq Inc 28-1-2016 BMO TWC.N Q4 2015 时代华纳有线 28-1-2016 BMO V.N Q1 2016 Visa Inc 28-1-2016 BMO MJN.N Q4 2015 美赞臣(Mead Johnson Nutrition) 28-1-2016 12:00 IVZ.N Q4 2015 Invesco Ltd 28-1-2016 12:00 F.N Q4 2015 福特汽车 28-1-2016 12:15 UA.N Q4 2015 Under Armour Inc 28-1-2016 12:30 CAT.N Q4 2015 卡特彼勒(Caterpillar) 28-1-2016 12:30 ZBH.N Q4 2015 Zimmer Biomet Holdings Inc 28-1-2016 13:00 HAR.N Q2 2016 Harman International Industries Inc 28-1-2016 AMC EMN.N Q4 2015 Eastman Chemical Co 28-1-2016 AMC WDC.OQ Q2 2016 Western Digital Corp 28-1-2016 AMC AMGN.OQ Q4 2015 安进(Amgen Inc) 28-1-2016 AMC MSFT.OQ Q2 2016 微软(Microsoft) 28-1-2016 AMC EA.OQ Q3 2016 艺电(Electronic Arts) 28-1-2016 AMC BCR.N Q4 2015 C R Bard Inc 28-1-2016 AMC AMZN.OQ Q4 2015 亚马逊(Amazon.com) 28-1-2016 AMC KLAC.OQ Q2 2016 KLA-Tencor Corp 28-1-2016 01-2-2016 AMC BRCM.OQ Q4 2015 Broadcom Corp 28-1-2016 AMC SWKS.OQ Q1 2016 Skyworks Solutions Inc 28-1-2016 AMC WRK.N Q1 2016 WestRock Co 29-1-2016 BMO NWL.N Q4 2015 Newell Rubbermaid Inc 29-1-2016 BMO PX.N Q4 2015 Praxair Inc 29-1-2016 BMO PCAR.OQ Q4 2015 PACCAR Inc 29-1-2016 BMO APD.N Q1 2016 Air Products and Chemicals Inc 29-1-2016 BMO HON.N Q4 2015 霍尼韦尔(Honeywell) 29-1-2016 BMO CL.N Q4 2015 高露洁(Colgate-Palmolive) 29-1-2016 BMO SPG.N Q4 2015 Simon Property Group Inc 29-1-2016 BMO AAL.OQ Q4 2015 美国航空 29-1-2016 BMO CVX.N Q4 2015 雪佛龙(Chevron) 29-1-2016 BMO MA.N Q4 2015 万事达卡(MasterCard Inc) 29-1-2016 BMO STX.OQ Q2 2016 希捷(Seagate Technology) 29-1-2016 BMO PSX.N Q4 2015 Phillips 66 29-1-2016 BMO ABBV.N Q4 2015 艾伯维(AbbVie) 29-1-2016 BMO TYC.N Q1 2016 Tyco International PLC 29-1-2016 11:00 WHR.N Q4 2015 惠而浦(Whirlpool) 29-1-2016 11:45 CNX.N Q4 2015 CONSOL Energy Inc 29-1-2016 11:45 XRX.N Q4 2015 施乐(全录,Xerox) 01-2-2016 05-2-2016 NTS CSRA.N Q3 2016 CSRA Inc 01-2-2016 05-2-2016 BMO TGNA.N Q4 2015 Tegna Inc 01-2-2016 BMO SYY.N Q2 2016 Sysco Corp 01-2-2016 BMO ROP.N Q4 2015 Roper Technologies Inc 01-2-2016 BMO CAH.N Q2 2016 Cardinal Health Inc 01-2-2016 11:00 AET.N Q4 2015 安泰 01-2-2016 AMC AFL.N Q4 2015 Aflac Inc 01-2-2016 AMC MAT.OQ Q4 2015 美泰儿 01-2-2016 AMC TSO.N Q4 2015 Tesoro Corp 01-2-2016 AMC APC.N Q4 2015 Anadarko Petroleum Corp 01-2-2016 AMC GGP.N Q4 2015 General Growth Properties Inc 01-2-2016 AMC LEG.N Q4 2015 Leggett & Platt Inc 01-2-2016 AMC PFG.N Q4 2015 信安金融集团 01-2-2016 05-2-2016 AMC WYNN.OQ Q4 2015 Wynn Resorts Ltd 01-2-2016 AMC GOOGL.OQ Q4 2015 Alphabet Inc 02-2-2016 BMO LYB.N Q4 2015 LyondellBasell Industries NV 02-2-2016 BMO UPS.N Q4 2015 联合包裹(优比速,UPS) 02-2-2016 BMO PFE.N Q4 2015 辉瑞(Pfizer) 02-2-2016 BMO DOW.N Q4 2015 陶氏化学(Dow Chemical) 02-2-2016 BMO ADM.N Q4 2015 Archer Daniels Midland Co 02-2-2016 BMO PBI.N Q4 2015 Pitney Bowes Inc 02-2-2016 08-2-2016 BMO MSI.N Q4 2015 摩托罗拉解决方案 02-2-2016 BMO AMG.N Q4 2015 Affiliated Managers Group Inc 02-2-2016 BMO RCL.N Q4 2015 Royal Caribbean Cruises Ltd 02-2-2016 BMO HRS.N Q2 2016 Harris Corp 02-2-2016 BMO EMR.N Q1 2016 Emerson Electric Co 02-2-2016 BMO R.N Q4 2015 Ryder System Inc 02-2-2016 BMO CHD.N Q4 2015 Church & Dwight Co Inc 02-2-2016 BMO XOM.N Q4 2015 艾克森美孚 (Exxon Mobil) 02-2-2016 BMO KORS.N Q3 2016 Michael Kors Holdings Ltd 02-2-2016 BMO ADT.N Q1 2016 ADT Corp 02-2-2016 BMO MNK.N Q1 2016 Mallinckrodt Plc 02-2-2016 BMO PNR.N Q4 2015 Pentair plc 02-2-2016 BMO BAX.N Q4 2015 Baxter International Inc 02-2-2016 AMC FISV.OQ Q4 2015 Fiserv Inc 02-2-2016 AMC EQR.N Q4 2015 Equity Residential 02-2-2016 AMC RHI.N Q4 2015 Robert Half International Inc 02-2-2016 AMC KIM.N Q4 2015 Kimco Realty Corp 02-2-2016 08-2-2016 AMC GMCR.OQ Q1 2016 Keurig Green Mountain Inc 02-2-2016 AMC CHRW.OQ Q4 2015 C.H. Robinson Worldwide Inc 02-2-2016 AMC YHOO.OQ Q4 2015 雅虎(Yahoo!) 02-2-2016 AMC UNM.N Q4 2015 Unum Group 02-2-2016 AMC ILMN.OQ Q4 2015 Illumina Inc 02-2-2016 AMC EW.N Q4 2015 Edwards Lifesciences Corp 02-2-2016 AMC CMG.N Q4 2015 Chipotle Mexican Grill Inc 03-2-2016 BMO BDX.N Q1 2016 Becton Dickinson and Co 03-2-2016 BMO ALXN.OQ Q4 2015 Alexion Pharmaceuticals Inc 03-2-2016 BMO ADP.OQ Q2 2016 Automatic Data Processing Inc 03-2-2016 BMO IP.N Q4 2015 国际纸业(International Paper) 03-2-2016 BMO MRK.N Q4 2015 默克 03-2-2016 BMO ETN.N Q4 2015 Eaton Corporation PLC 03-2-2016 BMO NOV.N Q4 2015 National Oilwell Varco Inc 03-2-2016 BMO BEN.N Q1 2016 Franklin Resources Inc 03-2-2016 BMO JEC.N Q1 2016 Jacobs Engineering Group Inc 03-2-2016 BMO CMCSA.OQ Q4 2015 康卡斯特(Comcast) 03-2-2016 BMO EXC.N Q4 2015 Exelon Corp 03-2-2016 BMO CBG.N Q4 2015 CBRE Group Inc 03-2-2016 BMO SE.N Q4 2015 Spectra Energy Corp 03-2-2016 BMO GM.N Q4 2015 通用汽车(General Motors) 03-2-2016 BMO MPC.N Q4 2015 Marathon Petroleum Corp 03-2-2016 11:45 AVY.N Q4 2015 Avery Dennison Corp 03-2-2016 12:30 SO.N Q4 2015 Southern Co 03-2-2016 AMC MCHP.OQ Q3 2016 Microchip Technology Inc 03-2-2016 AMC PCL.N Q4 2015 Plum Creek Timber Company Inc 03-2-2016 AMC LNC.N Q4 2015 Lincoln National Corp 03-2-2016 AMC XL.N Q4 2015 XL Group PLC 03-2-2016 AMC MAC.N Q4 2015 Macerich Co 03-2-2016 AMC TMK.N Q4 2015 Torchmark Corp 03-2-2016 AMC ALL.N Q4 2015 Allstate Corp 03-2-2016 AMC CINF.OQ Q4 2015 Cincinnati Financial Corp 03-2-2016 AMC YUM.N Q4 2015 百胜集团(Yum Brands) 03-2-2016 AMC AVB.N Q4 2015 AvalonBay Communities Inc 03-2-2016 AMC BXP.N Q4 2015 Boston Properties Inc 03-2-2016 AMC MET.N Q4 2015 美国大都会人寿保险公司 04-2-2016 BMO ABC.N Q1 2016 AmerisourceBergen Corp 04-2-2016 BMO BSX.N Q4 2015 Boston Scientific Corp 04-2-2016 BMO RL.N Q3 2016 Ralph Lauren Corp 04-2-2016 BMO CLX.N Q2 2016 Clorox Co 04-2-2016 BMO OXY.N Q4 2015 Occidental Petroleum Corp 04-2-2016 BMO CI.N Q4 2015 信诺集团 04-2-2016 BMO LVLT.N Q4 2015 Level 3 Communications Inc 04-2-2016 BMO EQT.N Q4 2015 EQT Corp 04-2-2016 BMO VMC.N Q4 2015 Vulcan Materials Co 04-2-2016 BMO PPL.N Q4 2015 PPL Corp 04-2-2016 BMO SNA.N Q4 2015 Snap-On Inc 04-2-2016 BMO MHFI.N Q4 2015 McGraw Hill Financial Inc 04-2-2016 BMO CMS.N Q4 2015 CMS Energy Corp 04-2-2016 BMO TE.N Q4 2015 TECO Energy Inc 04-2-2016 BMO D.N Q4 2015 Dominion Resources Inc 04-2-2016 BMO CMI.N Q4 2015 Cummins Inc 04-2-2016 BMO MMC.N Q4 2015 Marsh & McLennan Companies Inc 04-2-2016 BMO COP.N Q4 2015 康菲石油国际(ConocoPhillips) 04-2-2016 BMO PM.N Q4 2015 菲利普莫里斯(Philip Morris International) 04-2-2016 BMO ICE.N Q4 2015 洲际交易所(ICE) 04-2-2016 BMO TDC.N Q4 2015 Teradata Corp 04-2-2016 BMO DLPH.N Q4 2015 Delphi Automotive PLC 04-2-2016 BMO XYL.N Q4 2015 Xylem Inc 04-2-2016 12:00 WEC.N Q4 2015 WEC Energy Group Inc 04-2-2016 AMC AIV.N Q4 2015 Apartment Investment and Management Co 04-2-2016 AMC PKI.N Q4 2015 PerkinElmer Inc 04-2-2016 AMC SYMC.OQ Q3 2016 赛门铁克(Symantec) 04-2-2016 AMC ESS.N Q4 2015 Essex Property Trust Inc 04-2-2016 AMC HIG.N Q4 2015 Hartford Financial Services Group Inc 04-2-2016 AMC SRCL.OQ Q4 2015 Stericycle Inc 04-2-2016 AMC ES.N Q4 2015 Eversource Energy 04-2-2016 AMC HBI.N Q4 2015 HanesBrands Inc 04-2-2016 AMC NWSA.OQ Q2 2016 新闻集团 04-2-2016 AMC QRVO.OQ Q3 2016 Qorvo Inc 注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 杜明霞;审校 徐文焰)