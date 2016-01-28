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亚洲 | 2016年 1月 28日 星期四 13:37 BJT

台湾债市：10年公债殖利率创逾两周高位，因年关资金紧与新券将登场

* 货市紧俏、新券将登场，台债逆势偏空
    * 交易商卖短端冷券、指标券以弭平资金缺口
    * 明日104/12期殖利率暂看0.98-1.01%

    路透台北1月28日 - 台湾指标10年公债 殖利率周四收高，创逾两周高位。
交易员指出，虽然美联储政策声明基调温和令指标10年期公债收益率 下滑，但
台债受货币市场资金紧俏、换券调节等因素影响走势反向偏空。
    
    他们表示，货币市场受诸多因素影响，年关前资金偏紧俏，昨日央行甚至少发了410亿
台币的存单，以缓解资金荒。 资金调度压力也传导到公债次级市场，交易商因
不易卖出殖利率低的短端冷券，转而调节盘面指标券。
        
    〞短钱紧就不能买券啊，这会增加后台资金调度压力。〞一位大型票券商交易主管说。
    
    另一证券商交易员则称，由于资金缺口不易补平，交易商已经开始卖短端冷券筹钱，但
因冷券流动性不佳，且买盘利率要求偏高，因此转向调节10年指标券104/12。
    
    一大型商银交易主管认为，资金偏紧应该只是年节前的效应，先观察近日央行会不会释
放短钱，年后随着通货回笼，资金情势将转为宽松。
    
    除了资金偏紧因素外，一民营银行交易员指出，新一期10年券105/4将于下周二开始发
行前交易，使得换券调节卖压出现也是原因。
    
    一大型商银交易主管认为，105/4将发行前交易，此前有换券卖压应属正常，且下周二
应该会有不少交易商春节长假的避险需求出现，发行前交易殖利率料开高于1.00%，标售前
会在1.00-1.05%间震荡。
    
    10年券104/12期殖利率收高0.92基点报0.9942%，此前10年券殖利率高位在1月12日的1.
0001%。
    
    台湾银行间短率周四仍有向上压力。交易人士指出，虽然特定大型商银资金稍有缓解，
甚至已提供拆出月内的资金，不过投信和寿险的资金情势未见改善，使得短率在月底前面临
趋升压力。    
    
    交易员预估，明日五年券104/13期 殖利率区间在0.60-0.62%；10年券104/
12期殖利率则介于0.98-1.01%间。     
       
     收盘价                   涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                   (基点)                              (亿台币)
 期                                                               
  5  104/13                    +0.00     0.6000%  0.6000-0.6103%       1.5
 10  104/12                    +0.92     0.9942%  0.9820-0.9960%      64.0
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  30    104/11                      没有成交
  20     105/2                      没有成交
  10    104/12                       0.9942%
   5    104/13                       0.6000%
   3     105/1                       0.4700%
   2    104/10                      没有成交
 (完)             



 (记者 董永年; 审校 黄凯)

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