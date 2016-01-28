台湾债市：10年公债殖利率创逾两周高位，因年关资金紧与新券将登场

* 货市紧俏、新券将登场，台债逆势偏空 * 交易商卖短端冷券、指标券以弭平资金缺口 * 明日104/12期殖利率暂看0.98-1.01% 路透台北1月28日 - 台湾指标10年公债 殖利率周四收高，创逾两周高位。 交易员指出，虽然美联储政策声明基调温和令指标10年期公债收益率 下滑，但 台债受货币市场资金紧俏、换券调节等因素影响走势反向偏空。 他们表示，货币市场受诸多因素影响，年关前资金偏紧俏，昨日央行甚至少发了410亿 台币的存单，以缓解资金荒。 资金调度压力也传导到公债次级市场，交易商因 不易卖出殖利率低的短端冷券，转而调节盘面指标券。 〞短钱紧就不能买券啊，这会增加后台资金调度压力。〞一位大型票券商交易主管说。 另一证券商交易员则称，由于资金缺口不易补平，交易商已经开始卖短端冷券筹钱，但 因冷券流动性不佳，且买盘利率要求偏高，因此转向调节10年指标券104/12。 一大型商银交易主管认为，资金偏紧应该只是年节前的效应，先观察近日央行会不会释 放短钱，年后随着通货回笼，资金情势将转为宽松。 除了资金偏紧因素外，一民营银行交易员指出，新一期10年券105/4将于下周二开始发 行前交易，使得换券调节卖压出现也是原因。 一大型商银交易主管认为，105/4将发行前交易，此前有换券卖压应属正常，且下周二 应该会有不少交易商春节长假的避险需求出现，发行前交易殖利率料开高于1.00%，标售前 会在1.00-1.05%间震荡。 10年券104/12期殖利率收高0.92基点报0.9942%，此前10年券殖利率高位在1月12日的1. 0001%。 台湾银行间短率周四仍有向上压力。交易人士指出，虽然特定大型商银资金稍有缓解， 甚至已提供拆出月内的资金，不过投信和寿险的资金情势未见改善，使得短率在月底前面临 趋升压力。 交易员预估，明日五年券104/13期 殖利率区间在0.60-0.62%；10年券104/ 12期殖利率则介于0.98-1.01%间。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 +0.00 0.6000% 0.6000-0.6103% 1.5 10 104/12 +0.92 0.9942% 0.9820-0.9960% 64.0 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 105/2 没有成交 10 104/12 0.9942% 5 104/13 0.6000% 3 105/1 0.4700% 2 104/10 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 黄凯)