中国汇市：人民币早盘窄幅波动，美联储暂缓加息符合预期对汇市影响有限

* 人民币早盘窄幅波动

* 美指走低，中间价小幅调升

* 自营盘交投兴趣不浓成交有所回落

* 美联储暂缓加息对汇市影响有限

路透北京1月28日 - 人民币兑美元即期 周四早盘窄幅波动，中间价小幅调升。交易员称，美联储1月议息会议决定不加息符合市场预期，对汇市影响不大。不过，除非能看到美元对主要货币进一步下跌，否则对舒缓人民币贬值压力亦作用有限。

他们并指出，由于即期市场平稳，加上临近月末和春节的双重影响，市场交投淡静成交量回落。离岸人民币 波动亦不大，两地点差维持在350点子左右。远掉市场长端明显下滑，因部分银行在此位置持续抛售。

“美联储没加息市场都猜到了，声明也不意外，对汇市没啥影响，倒是让股市下跌了。”一股份行交易员称，“人民币还会稳一阵子，反正最近也一直稳着。”

美联储周四凌晨公布1月FOMC会议纪要，维持利率在0.25%-0.5%不变。多家机构表示，该决议符合市场预期，料年内美联储加息1-2次，人民币汇率将暂时稳定。

北京时间11:38，人民币兑美元 即期报6.5782元，上日收报6.578元。今日人民币兑美元中间价 报6.5528元，上日中间价为6.5533元。人民币兑美元即期成交额 为48.84亿美元，上日半日为119.1亿美元。

全球汇市方面，美元兑主要货币周四涨跌互见，此前美联储政策会议结果基本在市场意料之中，这与新西兰央行形成鲜明对比。新西兰央行表示为进一步减息敞开大门，新西兰元因而受挫。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.8875元, 上日尾盘为6.8643元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6117/6.6123元, 上一交易日尾盘报6.6193元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5778；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。