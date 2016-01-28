中国汇市：人民币早盘窄幅波动，美联储暂缓加息符合预期对汇市影响有限

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 人民币早盘窄幅波动
* 美指走低，中间价小幅调升
* 自营盘交投兴趣不浓成交有所回落
* 美联储暂缓加息对汇市影响有限
路透北京1月28日 - 人民币兑美元即期 周四早盘窄幅波动，中间价小幅调升。交易员称，美联储1月议息会议决定不加息符合市场预期，对汇市影响不大。不过，除非能看到美元对主要货币进一步下跌，否则对舒缓人民币贬值压力亦作用有限。
他们并指出，由于即期市场平稳，加上临近月末和春节的双重影响，市场交投淡静成交量回落。离岸人民币 波动亦不大，两地点差维持在350点子左右。远掉市场长端明显下滑，因部分银行在此位置持续抛售。
“美联储没加息市场都猜到了，声明也不意外，对汇市没啥影响，倒是让股市下跌了。”一股份行交易员称，“人民币还会稳一阵子，反正最近也一直稳着。”
美联储周四凌晨公布1月FOMC会议纪要，维持利率在0.25%-0.5%不变。多家机构表示，该决议符合市场预期，料年内美联储加息1-2次，人民币汇率将暂时稳定。
北京时间11:38，人民币兑美元 即期报6.5782元，上日收报6.578元。今日人民币兑美元中间价 报6.5528元，上日中间价为6.5533元。人民币兑美元即期成交额 为48.84亿美元，上日半日为119.1亿美元。
全球汇市方面，美元兑主要货币周四涨跌互见，此前美联储政策会议结果基本在市场意料之中，这与新西兰央行形成鲜明对比。新西兰央行表示为进一步减息敞开大门，新西兰元因而受挫。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.8875元, 上日尾盘为6.8643元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6117/6.6123元, 上一交易日尾盘报6.6193元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5778；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选