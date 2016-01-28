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亚洲 | 2016年 1月 28日 星期四 12:07 BJT

台湾货币市场：短率承向上压力，投信和寿险资金情势仍紧俏未见改善

* 短率有向上压力
    * 大型银行资金情势缓解，但短票和债券附买回市场仍紧俏
    * 票券商忙于调度
    * 债券附买回利率向上

     记者 高洁如
    路透台北1月28日 - 台湾银行间短率周四仍有向上压力。交易人士指出，虽然特定大型商银资金稍有缓解
，甚至已提供拆出月内的资金，不过投信和寿险的资金情势未见改善，使得短率在月底前面临趋升压力。
  
    大型商银交易人士表示，票券商的资金情势相当紧俏，一早电话来得很频繁，是月内的资金的主要需求者
。至于银行则是先寻找跨月的资金为主，不过也有不少银行在小缺的情况下，调入短钱。
    
    〞今天算很紧的，市场供应很少，〞一位大型商银交易员表示。
    
    交易员也说，近期还有二笔国库借款，将在下周二(2月2日)及周五(2月5日)交割，虽然资金放款至国库之
后还是在货币市场中流动，不过在帐上可能会消失数天，对农历年前最后一周的资金运作，是一项紧缩因素。
     
    此外，至农历春节前还有高额的美元债将交割。根据路透整理，1月29日有摩根士丹利和百威英博<ABI.BR
>二家公司发行美元债，总额高达逾15亿美元。      
     
    因应农历年新钞需求，台湾银行从1月起陆续排定银行提领新钞，根据央行统计，27日的通货发行数已突
破2兆(万亿)239亿余台币，较1日约增加2,193亿。  
 本地时间11:49                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      33.594                     33.710    
 台湾加权股价指数<.TWII         7,903.29                  7,849.83    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.265%                    0.244%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.210-0.320%               0.210-0.330%
   --一周拆款利率区间           0.240-0.430%              0.230-0.420%
   --两周拆款利率区间                --                   0.350-0.380%
    
     **票券商忙于调度**
    
    多家票券商则对近期资金情势纷纷叫苦，由于资金很难调度，过年后的长钱尤其不多。虽然票券商目前能
拿到月内的拆款，但是将缺口都集中在周六，也是一大隐忧。
    
    〞拿到钱，我们是又痛又爱。拿了钱很爱，但又集中在周六(到期)可能到时会很痛，〞一位大型票券商交
易员表示。     
              
    今日大型票券商与银行间承作落点在农历年关前的短票，成交很少，上日主要成交在0.33-0.35%。年关后
的成交利率则向区间高位靠拢，今日多在0.40%，上日在0.39-0.40%。
          
    周四央行定存单到期2,427亿，发行情况则待稍晚央行公布。周五则有11亿台币定存单到期。
    
    拆款中心资料 显示，修正后周三的超额准备为688亿台币，累积超额准备为6,808亿台币、加计前期
1%的超额准备为1兆52亿台币。
    
    
    **债券RP利率向上**  
    
    债券附买回(RP)市场方面，交易商表示，不只是被投信解约、赎回很多，寿险也是纷纷来解约，银行也没
有多余的钱可以供应。
    
    一家大型票券商交易员表示，资金吃紧的情势比昨天更甚，只要是有到期的客户一定来要求利率必须反应
近期走高的情势。
    
    〞要续的都要抬高利率，要我反应一下，我就加个1-2基点，〞一家大型证券商交易员表示。
    
   但也有交易员无奈表示，资金难觅，即便愿意开高利率也难找到钱。
    
    〞我要开(高)利率，也没有人要来买，〞一位大型证券商资金调度人员表示。     

    证券商的公债附买回利率成交区间明显走高至0.37-0.40%，上日在0.37-0.38%；银行端也走高至0.40%，
上日在0.37-0.40%；农历年前公司债RP主要成交在0.45-0.46%，也较上日的0.44-0.45%走高。
        
    大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率也有向上压力，利率方面不分公债/公司债，跨年利率在0.4
2-0.43%，上日在0.35-0.38%，成交仍少。(完)    

 (审校 杨淑祯)

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