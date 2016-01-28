中国货币市场：逆回购供应充足流动性仍平稳，春节前资金面料平稳度过

路透上海1月28日 - 中国银行间市场周四早盘主要回购利率多窄幅波动。央行公开市场逆回购供应依旧充足，保证资金面供需仍基本平衡，预计在央行持续保驾护航下，春节前资金面料平稳度过。

交易员并指出，春节渐行渐近，节日备付需求仍在高峰期，不过机构目前也倾向于多出跨节资金，如21天和一个月期品种，因其价格更有吸引力，所以供给亦较为充分。

“还行，平衡吧，（跨节资金）需求确实大，不过逆回购放得也不少；我觉得（节前）资金应该问题不大。”上海一券商交易员表示。

央行公开市场今日共进行3,400亿元人民币的逆回购操作，其中七天期800亿元，28天期2,600亿元。对冲到期的SLO(短期流动性调节工具)及逆回购后，本周公开市场净投放4,400亿元。

华东一银行交易员亦认为，央行之前已表明全力维稳节前流动性的态度，在上周的MLF、逆回购以及SLO操作组合拳后，本周的逆回购操作量依旧相当给力，长假前的资金状况应无忧。

中国央行行长助理张晓慧在近期一次内部讲话中提到，央行非常关注保持银行体系流动性总量的合理充裕。即使不用降准，央行也有信心、有能力、有办法、有渠道运用各种货币政策工具，保证银行系统流动性的合理充裕及金融机构对流动性的需求。

上周银行间市场资金骤紧，央行通过公开市场逆回购、SLO、MLF和SLF等多渠道放水逾1.3万亿元，并明确表示“按需足额提供流动性支持”。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:57 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.9633 1.9795 -1.62

七天 2.2952 2.3035 -0.83

14天 2.9567 2.9525 +0.42

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.7050 1.2950 +241.00

七天 2.4400 2.1300 +31.00

14天 2.9100 2.8350 +7.50

回购定盘利率

其中:隔夜 1.9800 2.0000 -2.00

七天 2.4000 2.4000 +0.00

14天 2.9500 2.9500 +0.00

Shibor

其中:隔夜 1.9920 1.9950 -0.30

七天 2.3620 2.3590 +0.30

三个月 3.1070 3.1040 +0.30