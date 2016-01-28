《中国已发行熊猫债一览表》--1月28日

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透上海1月28日 - 以下为2015年以来，不同类别海外机构在中国发行的熊猫债具体情况：
一、外国政府熊猫债：
发债主体 发行时间 规模 期限 票面年利率 投标区间 投标倍数 债券简称及代码
(亿元人民币) (年)
----------------------------------------------------------------------------------------- *加拿大不列颠 2016/1/21 30 3 2.95% 2.70%-3.30% 1.99 16加拿大BC省人民币债01 哥伦比亚省
韩国 2015/12/15 30 3 3.00% 3.00%-3.50% 4.28 15韩国人民币债01
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合计 60
二、国际商业银行及国际金融机构熊猫债：
发债主体 发行时间 规模 期限 票面年利率 投标区间 投标倍数 债券简称及代码
(亿元人民币) (年)
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中国银行(香港) 2015/9/29 10 3 3.50% 3.50%-4.10% 2.28 15中银香港债01
香港上海汇丰银行 2015/9/29 10 3 3.50% 3.50%-4.20% 3.29 15汇丰香港债01
渣打银行(香港) 2015/12/7 10 3 3.50% 3.50%-3.98% 1.88 15渣打香港债01
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合计 30
三、境外非金融企业熊猫债：
发债主体 发行时间 规模 期限 票面年利率 投标区间 投标倍数 债券简称及代码
(亿元人民币) (年)
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招商局香港 2015/10/30 5 1 3.03% 2.96%-3.60% 2.76 15港招商局CP001
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合计 5
熊猫债是指境外机构在中国发行的以人民币计价的债券。2005年国际金融公司(IFC)、亚洲开发银行(ADB)首开国际金融机构发行熊猫债记录，随后多年熊猫债发展一度陷入沉寂。直至2014年德国戴姆勒在银行间市场非公开发行5亿元人民币债券，成为首家境外非金融企业发行熊猫债。
2015年9月末，香港上海汇丰银行和中国银行(香港)获准在银行间债市发债，国际性商业银行发行熊猫债破冰。10月招商局香港亦发行了5亿元短期融资券，为境外非金融企业首只公开发行熊猫债。
2015年11月底，加拿大BC省在银行间债市首次注册发行熊猫债60亿元人民币，为首单在华注册的外国政府熊猫债。随后12月15日韩国在银行间债市簿记建档发行了30亿元三年期人民币债券，成为在中国境内发行的首只境外主权国家熊猫债。(完) (发稿 边竞; 审校 李宏薇)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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