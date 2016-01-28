中国债市动态：逆回购助资金仍宽现券转稳，美联储暂缓加息影响甚微

路透上海1月28日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率稳中微跌。交易员表示，继前几日现券一波调整之后，今日央行逆回购继续保障资金面平稳运行，二级情绪略回归平稳，但机构买盘谨慎情绪仍难消除，致二级整体波动有限；此外，美联储暂缓加息亦在意料之中，对现券影响并不大。

他们并指出，短期降准预期有所弱化，接下来跨节流动性状况、节后资金到期量巨大，以及股汇市波动等，如何影响央行货币政策走向成为市场关注焦点。

“市场比较平稳，金融债没动，国债有零星买盘，下了差不多不到一个(基)点吧，”上海一银行交易员表示，美联储维持利率不变，在市场预期之中，并没有产生太多影响；IRS(利率互换)同步走低1-2个基点，变化也不算太大。

央行公开市场今日共进行3,400亿元人民币的逆回购操作，其中七天期800亿元，28天期2,600亿元。对冲到期的SLO(短期流动性调节工具)及逆回购后，本周公开市场将净投放4,400亿元。

美联储周四凌晨公布1月FOMC会议纪要，维持利率在0.25%-0.5%不变。多家机构表示，该决议符合市场预期，料年内美联储加息1-2次，人民币汇率将暂时稳定。

“逆回购放了，资金倒还可以，但是毕竟短期内还有很多不确定因素，比如年后大量逆回购到期后怎么整等，”上海一券商交易员表示，而央行是否降准还难下定论，同时股市和汇市能否平稳运行，这些都是市场短期比较担心的因素。

“央行也没说不降准呀，只是说春节前后，汇率不稳定的阶段不降，”他称，所以暂时还是先观望为主。

央行行长助理张晓慧在近期一次内部讲话中提到，央行非常关注保持银行体系流动性总量的合理充裕。即使不用降准，央行也有信心、有能力、有办法、有渠道运用各种货币政策工具，保证银行系统流动性的合理充裕及金融机构对流动性的需求。

剩余期限近10年的国开债活跃券150218 最新收益率报价为3.1600%/3.1450%，上日尾盘为3.1800%/3.1000%。剩余期限近10年的国债150023 最新收益率报价为2.90%/2.88%，上日尾盘为2.91%/2.89%。