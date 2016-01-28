《国际主要央行公开市场操作一览》--1月28日

路透上海1月28日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)2015年12月16日实施近10年来的首次升息，表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊愈。FED今年1月27日维持利率不变，并表示正“密切关注”全球经济与金融发展，但仍保持对美国经济相对乐观的看法。

欧洲央行2015年12月一如预期，将存款工具利率从负0.20%下调至负0.30%，并将资产购买计划延长六个月。今年1月21日维持利率在纪录低位不变，同时继续实施量化宽松政策以扶助经济及提高通胀率。

日本央行去年12月维持大规模刺激计划下的基础货币目标不变，但决定扩大所购买资产范围，旨在鼓励企业加大薪资及投资支出。央行维持以每年80万亿日圆(6,550亿美元)速度扩大基础货币的政策目标不变，主要通过大规模购买公债、上市交易基金(ETF)和投资地产的信托基金实现。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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1/27 隔夜逆回购 -893.04 0.25%

1/26 隔夜逆回购 -838.19 0.25%

1/25 隔夜逆回购 -801.70 0.25%

1/22 三天逆回购 -603.16 0.25%

1/21 隔夜逆回购 -904.40 0.25%

--美联储维持利率不变，并表示正“密切关注”全球经济与金融发展，但仍保持对美国经济相对乐观的看法。“委员会正密切关注全球经济与金融发展，并评估其对就业市场和通胀的影响，”美国联邦公开市场委员会(FOMC)在声明中称。这一表态降低了联储在3月的下次会议上升息的可能性。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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1/27 七天期反向交易 0.9亿美元 0.84%(固定利率)

1/27 91天期反向交易 135.618 0bp(固定利差)

1/26 七天期反向交易 689.637 0.05%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行(ECB)一如预期维持利率在纪录低位不变，同时继续实施量化宽松政策以扶助经济及提高通胀率。欧洲央行维持存款工具利率在负0.30%不变。主要再融资利率则维持在0.05%不变，并维持隔夜贷款利率在0.30%不变。

总裁德拉吉在会后表示，经济增长减速与通胀前景趋缓将迫使该央行在3月重新审视其政策立场。这是一个强烈信号，暗示央行可能在数月内出台更多宽松政策。德拉吉称，全球市场震荡、油价大跌和新兴市场增长全面趋疲，令欧洲面对的经济阻力迅速加大，因此欧洲央行需准备好动用任何可能的工具，应对通胀率降至负值以及增长放慢的情况。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 258,740

上周三 256,180

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当期变化 +2,560

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行总裁黑田东彦表示，在判断是否有必要进一步放松货币政策时，他会审视各种因素，包括全球市场动荡对日本通胀预期的影响。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳在0.79%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三表示，共发行1,919.50亿台币定存单，与当日到期金额2,329.50亿台币相较，存单发行余额减410亿台币。

--台湾央行周二表示，共发行5,568.50亿台币定存单。与当日到期金额5,615.50亿台币相较，存单发行余额减47亿台币。

--台湾央行周一表示，共发行2,734亿台币定存单。与当日到期金额2,736亿台币相较，存单发行余额减2亿台币。 (完)