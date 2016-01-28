《全球汇市》美元涨跌互现，新西兰元因央行不排除降息而下滑

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0888 1.0891 -0.03 +0.26 1.0860
美元/日圆 118.58 118.66 -0.07 -1.43 120.30
欧元/日圆 129.13 129.23 -0.08 -1.03 130.47
美元/瑞郎 1.0169 1.0145 +0.24 +1.51 1.0018
英镑/美元 1.4241 1.4229 +0.08 -3.37 1.4738
美元/加元 1.4112 1.4091 +0.15 +1.97 1.3839
美元/离岸人民币 6.6124 6.6167 -0.06 +0.68 6.5680
澳元/美元 0.7038 0.7025 +0.19 -3.26 0.7275
新西兰元/美元 0.6442 0.6430 +0.19 -5.61 0.6825
澳元/日圆 83.460 83.330 +0.16 -4.75 87.620
新西兰元/日圆 76.420 76.280 +0.18 -6.78 81.980
英镑/日圆 168.91 168.89 +0.01 -4.69 177.22
澳元/新西兰元 1.0922 1.0920 +0.02 +2.42 1.0664
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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