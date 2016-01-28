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亚洲 | 2016年 1月 28日 星期四 12:56 BJT

《全球汇市》美元涨跌互现，新西兰元因央行不排除降息而下滑

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0888 1.0891 -0.03 +0.26 1.0860

美元/日圆 118.58 118.66 -0.07 -1.43 120.30

欧元/日圆 129.13 129.23 -0.08 -1.03 130.47

美元/瑞郎 1.0169 1.0145 +0.24 +1.51 1.0018

英镑/美元 1.4241 1.4229 +0.08 -3.37 1.4738

美元/加元 1.4112 1.4091 +0.15 +1.97 1.3839

美元/离岸人民币 6.6124 6.6167 -0.06 +0.68 6.5680

澳元/美元 0.7038 0.7025 +0.19 -3.26 0.7275

新西兰元/美元 0.6442 0.6430 +0.19 -5.61 0.6825

澳元/日圆 83.460 83.330 +0.16 -4.75 87.620

新西兰元/日圆 76.420 76.280 +0.18 -6.78 81.980

英镑/日圆 168.91 168.89 +0.01 -4.69 177.22

澳元/新西兰元 1.0922 1.0920 +0.02 +2.42 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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