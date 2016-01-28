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亚洲 | 2016年 1月 28日 星期四 14:16 BJT

韩国经济：政府计划提出新措施以提振出口，并将分散市场

路透首尔1月28日 - 韩国企划财政部周四表示，计划藉由分散出口市场，并提出新措施以提振消费品需求，防范经济衰退于未然。

为应对挑战巨大的外部环境，企划财政部在2016年政策方向中指出，将与伊朗和古巴等之前遭制裁的国家扩大合作。

该部并称，政府今年3月将宣布新措施，以提振化妆品、食品和服装等消费品出口。(完) (编译 张若琪 审校 于春红)

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