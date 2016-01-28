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亚洲 | 2016年 1月 28日 星期四 14:25 BJT

澳洲股市：收高0.6%，受并购活动和投资者追逐股息收益所支持

路透悉尼1月28日 - 澳洲股市周四没有跟随美股疲势，终场收高0.6%，受投资者追逐股息收益和更多企业并购活动所支撑。

澳股S&P/ASX 200指数 收高0.6%，报4,976.20点。(完)

(编译 白云; 审校 王洋)

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