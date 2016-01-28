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亚洲 | 2016年 1月 28日 星期四 14:26 BJT

日本股市：日经指数震荡中收低，投资者等待央行会议结果

东证股价指数食品分项指数 涨1.3%，因避险投资者选择买进防御类股票，而空运分项指数 涨1%，受此前油价下跌提振。

大宗商品类股收低，钢铁分项指数 大跌3.6%，石油和煤炭产品分项指数 跌1.6%。

东证股价指数 收低0.6%至1,392.10点；JPX-日经400指数 跌0.7%至12,547.22点。(完)

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