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亚洲 | 2016年 1月 28日 星期四 14:54 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美联储决议落定后，风险交易企稳

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* 欧元/美元跌0.15%，美元/日圆跌0.03%，澳元/美元涨0.24%，新西兰元/美元涨0.17%

* 美元/离岸人民币跌0.1%，美元/马币跌0.78%，美元/坡元跌0.2%，美国指标10年期公债收益率报2.0062%

* E-迷你标普500指数期货涨0.11%，日经指数跌0.71%，中国沪综指跌2.0%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.17%，西德克萨斯中质油(WTI)跌1.3%

* 新西兰央行维持利率不变，但称或需进一步放宽政策

* 尽管中国央行致力于维稳，但人民币贬值担忧加剧(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 龚芳)

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