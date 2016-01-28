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亚洲 | 2016年 1月 28日 星期四 15:27 BJT

日本债市：公债价格多数小跌，但两年期券标售强劲帮助限制跌幅

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.035% -0.5 -0.030%

五年期公债 0.010% +0.5 0.005%

10年期公债 0.225% +1.5 0.210%

20年期公债 0.925% +2.0 0.905%

30年期公债 1.170% +2.5 1.145%

10年期公债期货 <0#JGB:> 149.53 -0.05 149.58

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 高琦/陈宗琦；审校 蔡美珍/白云)

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