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亚洲 | 2016年 1月 28日 星期四 15:33 BJT

泰国经济：财政部将2016年GDP增幅预期由3.8%下调至3.7%

路透曼谷1月28日 - 泰国财政部称，受出口疲弱影响，该国经济今年料增长3.7%，增幅略低于之前预测的3.8%。

该部周四发表的声明称，经济成长将受到政府投资及经济刺激举措的提振。

该部预计本国经济主要驱动力--出口今年将仅增长0.1%，预测区间最低为下降0.4%，最高为增长0.6%。

财政部同时还维持对2015年国内生产总值(GDP)增长2.8%的预估。2015年GDP官方数据定于2月15日公布。(完) (编译 刘秀红；审校 龚芳)

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