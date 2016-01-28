更新版 1-台湾货币市场：短率承向上压力，投信和寿险资金情势仍紧俏未见改善

* 短率有向上压力 * 大型银行资金情势缓解，但短票和债券附买回市场仍紧俏 * 票券商忙于调度 * 债券附买回利率向上 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北1月28日 - 台湾银行间短率周四仍有向上压力。交易人士指出，虽然特定大型商银资金稍有缓解 ，甚至已提供拆出月内的资金，不过投信和寿险的资金情势未见改善，使得短率在月底前面临趋升压力。 大型商银交易人士表示，票券商的资金情势相当紧俏，一早电话来得很频繁，是月内的资金的主要需求者 。至于银行则是先寻找跨月的资金为主，不过也有不少银行在小缺的情况下，调入短钱。 〞今天算很紧的，市场供应很少，〞一位大型商银交易员表示。 交易员也说，近期还有二笔国库借款，将在下周二(2月2日)及周五(2月5日)交割，虽然资金放款至国库之 后还是在货币市场中流动，不过在帐上可能会消失数天，对农历年前最后一周的资金运作，是一项紧缩因素。 此外，至农历春节前还有高额的美元债将交割。根据路透整理，1月29日有摩根士丹利和百威英博<ABI.BR >二家公司发行美元债，总额高达逾15亿美元。 因应农历年新钞需求，台湾银行从1月起陆续排定银行提领新钞，根据央行统计，27日的通货发行数已突 破2兆(万亿)239亿余台币，较1日约增加2,193亿。 今日报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利率 0.250% 0.244% --隔夜拆款利率区间 0.210-0.430% 0.210-0.330% --一周拆款利率区间 0.240-0.430% 0.230-0.420% --两周拆款利率区间 -- 0.350-0.380% **票券商忙于调度** 多家票券商则对近期资金情势纷纷叫苦，由于资金很难调度，过年后的长钱尤其不多。虽然票券商目前能 拿到月内的拆款，但是将缺口都集中在周六，也是一大隐忧。 〞拿到钱，我们是又痛又爱。拿了钱很爱，但又集中在周六(到期)可能到时会很痛，〞一位大型票券商交 易员表示。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.385%，上日在0.393% ；上日区间在0.35-0.45%，前日在0.37-0.40%；上日成交量78.36亿，前日是37.35亿台币。 今日大型票券商与银行间承作落点在农历年关前的短票，成交很少，上日主要成交在0.33-0.35%。年关后 的成交利率则向区间高位靠拢，今日多在0.40%，上日在0.39-0.40%。 台湾央行周四表示，共发行1,981.5亿台币定存单。与今日到期金额2,427亿台币相较，存单发行余额减44 5.5亿台币。周五则有11亿台币定存单到期。 台湾央行周四表示，将于2月1日(下周一)2月1日增设发行4天期定存单利率在0.26%。2月2日则将增开发行 14天期定存单利率维持0.29%。 拆款中心资料 显示，周四的超额准备为995亿台币，累积超额准备为7,803亿台币、加计前期1%的超 额准备为1兆1,047亿台币。 **债券RP利率向上** 债券附买回(RP)市场方面，交易商表示，不只是被投信解约、赎回很多，寿险也是纷纷来解约，银行也没 有多余的钱可以供应。 一家大型票券商交易员表示，资金吃紧的情势比昨天更甚，只要是有到期的客户一定来要求利率必须反应 近期走高的情势。 〞要续的都要抬高利率，要我反应一下，我就加个1-2基点，〞一家大型证券商交易员表示。 但也有交易员无奈表示，资金难觅，即便愿意开高利率也难找到钱。 〞我要开(高)利率，也没有人要来买，〞一位大型证券商资金调度人员表示。 证券商的公债附买回利率成交区间明显走高至0.37-0.40%，上日在0.37-0.38%；银行端也走高至0.40%， 上日在0.37-0.40%；农历年前公司债RP主要成交在0.45-0.46%，也较上日的0.44-0.45%走高。 大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率也有向上压力，利率方面不分公债/公司债，跨年利率在0.4 2-0.43%，上日在0.35-0.38%，成交仍少。(完) (审校 林高丽)