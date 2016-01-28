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市场报道 | 2016年 1月 28日 星期四 16:02 BJT

瑞士经济：保持稳健，不存在通缩风险--央行副总裁

路透苏黎世1月28日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)接受报纸Corriere del Ticino采访时说，尽管瑞郎走强，但瑞士经济保持稳健。

“通胀率很低，今年仍处于负值区域。这是因为油价急跌和瑞郎走强的缘故，并不构成通缩风险，”该报纸网站刊登的专访显示祖布鲁克这么说道。

祖布鲁克称，欧洲央行意在刺激欧元区经济复苏的措施，将不可避免地导致欧元下跌，所以一年前瑞士央行决定放弃瑞郎/欧元上限是对的。欧元/瑞郎 本周涨至1.10上方的一年高位。(完) (编译 白云; 审校 龚芳)

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