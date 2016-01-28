瑞士经济：保持稳健，不存在通缩风险--央行副总裁

标题新闻：美国财长被提名人努钦称除非美俄达成协议，否则将实施所有对俄罗斯的制裁
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路透苏黎世1月28日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)接受报纸Corriere del Ticino采访时说，尽管瑞郎走强，但瑞士经济保持稳健。
“通胀率很低，今年仍处于负值区域。这是因为油价急跌和瑞郎走强的缘故，并不构成通缩风险，”该报纸网站刊登的专访显示祖布鲁克这么说道。
祖布鲁克称，欧洲央行意在刺激欧元区经济复苏的措施，将不可避免地导致欧元下跌，所以一年前瑞士央行决定放弃瑞郎/欧元上限是对的。欧元/瑞郎 本周涨至1.10上方的一年高位。(完) (编译 白云; 审校 龚芳)
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路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。