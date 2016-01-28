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亚洲 | 2016年 1月 28日 星期四 15:59 BJT

《汇市简讯》美元/日圆处于119.00下方，等待日本央行决议公布

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* 美元/日圆能否收于118.95费波纳奇点位上方至关重要

* 走势主要取决于日本央行动态，尤其是放松政策方面令人失望的话

* 纽约盘将有11亿美元行权价118.00和10亿美元118.50的期权到期

* 周五到期的期权规模更大：12.5亿美元行权价118.00、33亿美元行权价119.00和34.3亿美元行权价120.00的期权

* 日经指数收低0.71%

* 日经指数期货和现价48/72小时图均出现0.76的正相关系数(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 白云)

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