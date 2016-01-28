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亚洲 | 2016年 1月 28日 星期四 16:04 BJT

中国个股：上汽集团预计去年净利同比增约6%，整车销量上升5%

路透上海1月28日 - 中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司 周四公布， 预计2015年实现净利润同比将增加6%左右，与去年整车销量5%的增速接近。

公告显示，去年上汽集团整车销量达到590.19万辆，同比增长5.01%；而2014年公司实现净利润为279.73亿元人民币，每股收益2.537元。

上汽集团2015年前三季实现净利润212.62亿元人民币，同比增长4.18%，增速与上半年基本持平；同期公司整车销售同比小幅下滑。

上汽集团周四收报17.81元，跌0.08元或0.45%。（完）

参看公告相关细节，请点选上海证券交易所网站 here (发稿 边竞; 审校 曾祥进)

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