中国个股：上汽集团预计去年净利同比增约6%，整车销量上升5%

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海1月28日 - 中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司 周四公布， 预计2015年实现净利润同比将增加6%左右，与去年整车销量5%的增速接近。
公告显示，去年上汽集团整车销量达到590.19万辆，同比增长5.01%；而2014年公司实现净利润为279.73亿元人民币，每股收益2.537元。
上汽集团2015年前三季实现净利润212.62亿元人民币，同比增长4.18%，增速与上半年基本持平；同期公司整车销售同比小幅下滑。
上汽集团周四收报17.81元，跌0.08元或0.45%。（完）
参看公告相关细节，请点选上海证券交易所网站 here (发稿 边竞; 审校 曾祥进)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选