更正-韩股业绩：浦项钢铁第四季获利触及三年低点，因中国钢铁出口创纪录

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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(更正：因译文有误，第三个要点改为“中国钢厂的钢铁出口创下纪录高位”，非“对中国钢厂出口创下纪录高位”)
* 第四季综合营业利润为3,410亿韩元，市场预估为5,030亿韩元
* 预计2016年营收为58.7万亿韩元，高于2015年的58.2万亿
* 经济放缓促使中国钢厂的钢铁出口创下纪录高位
路透首尔1月28日 - 全球第六大钢铁生产企业韩国浦项钢铁(POSCO) 公布第四季营业利润至少为三年来最低，因钢铁价格跌幅快于原材料成本。钢铁价格因中国钢铁出口创下纪录而受到拖累。
浦项钢铁预计2016年营收将微幅涨至58.7万亿韩元(486亿美元)，高于上年的58.2万亿韩元，指称预计全球钢铁出货量将仅增长1%。
“我预计钢铁市场将需要一些时间才能复苏，”POSCO执行长Kwon Oh-joon在投资者会议上称。
根据路透计算，包括关联公司的获利在内，浦项钢铁10-12月的合并营业利润大幅下降55%至3,410亿韩元(2.8222亿美元)，低于预估。
浦项钢铁仅公布全年获利。
汤森路透I/B/E/S的预估是，浦项钢铁10-12月当季营业利润为5,030亿韩元。
2015年全年来看，浦项钢铁转为净亏960亿韩元，是首次出现年度净亏损，不过这个结果好于10月时预估的亏损3,000亿韩元。
浦项钢铁股票在业绩公布前收高1.2%，大盘涨幅为0.5%。该股在上周大跌至11年低点，不过本周反弹，得益于中国宣布减产的决定。（完）
(编译 于春红/高琦 审校 孙茉莉/龚芳)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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