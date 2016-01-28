更正-韩股业绩：浦项钢铁第四季获利触及三年低点，因中国钢铁出口创纪录

(更正：因译文有误，第三个要点改为“中国钢厂的钢铁出口创下纪录高位”，非“对中国钢厂出口创下纪录高位”)

* 第四季综合营业利润为3,410亿韩元，市场预估为5,030亿韩元

* 预计2016年营收为58.7万亿韩元，高于2015年的58.2万亿

* 经济放缓促使中国钢厂的钢铁出口创下纪录高位

路透首尔1月28日 - 全球第六大钢铁生产企业韩国浦项钢铁(POSCO) 公布第四季营业利润至少为三年来最低，因钢铁价格跌幅快于原材料成本。钢铁价格因中国钢铁出口创下纪录而受到拖累。

浦项钢铁预计2016年营收将微幅涨至58.7万亿韩元(486亿美元)，高于上年的58.2万亿韩元，指称预计全球钢铁出货量将仅增长1%。

“我预计钢铁市场将需要一些时间才能复苏，”POSCO执行长Kwon Oh-joon在投资者会议上称。

根据路透计算，包括关联公司的获利在内，浦项钢铁10-12月的合并营业利润大幅下降55%至3,410亿韩元(2.8222亿美元)，低于预估。

浦项钢铁仅公布全年获利。

汤森路透I/B/E/S的预估是，浦项钢铁10-12月当季营业利润为5,030亿韩元。

2015年全年来看，浦项钢铁转为净亏960亿韩元，是首次出现年度净亏损，不过这个结果好于10月时预估的亏损3,000亿韩元。

浦项钢铁股票在业绩公布前收高1.2%，大盘涨幅为0.5%。该股在上周大跌至11年低点，不过本周反弹，得益于中国宣布减产的决定。（完）