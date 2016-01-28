《汇市简讯》如果英国第四季GDP弱于预期，英镑/美元或跌穿1.4200

标题新闻：美国财长被提名人努钦称除非美俄达成协议，否则将实施所有对俄罗斯的制裁
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0751GMT
* 英国国家统计局对英国第四季GDP的初步预估数据定于0930GMT公布，市场预期增长0.5%
* 若数据弱于预期，则可能引发对英镑的新一轮抛盘
* 1.4230(周三低点)、1.4200和1.4175为英镑/美元支撑位
* 1.4279为始于1.4230涨势的高点
* 1.4277为美联储声明公布后所及高点，1.4278为100小时移动均线切入位
* 脱欧公投事件风险是导致近期英镑下跌的主要因素(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 高琦)
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路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。