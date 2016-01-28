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市场报道 | 2016年 1月 28日 星期四 16:06 BJT

《汇市简讯》如果英国第四季GDP弱于预期，英镑/美元或跌穿1.4200

0751GMT

* 英国国家统计局对英国第四季GDP的初步预估数据定于0930GMT公布，市场预期增长0.5%

* 若数据弱于预期，则可能引发对英镑的新一轮抛盘

* 1.4230(周三低点)、1.4200和1.4175为英镑/美元支撑位

* 1.4279为始于1.4230涨势的高点

* 1.4277为美联储声明公布后所及高点，1.4278为100小时移动均线切入位

* 脱欧公投事件风险是导致近期英镑下跌的主要因素(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 高琦)

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