更新版 1-中国汇市：人民币略收升，美联储暂缓加息符合预期对汇市影响有限

* 人民币午后波幅略扩微收升 * 美指走低，中间价小幅调升 * 交投兴趣不浓成交清淡 * 美联储暂缓加息对汇市影响有限 (新增评论和收盘报价) 路透北京1月28日 - 人民币兑美元即期 周四略收涨，中间价亦小幅调升。交 易员称，美联储决定不加息符合市场预期，对汇市影响不大。不过，除非能看到美元对主要 货币进一步下跌，否则对舒缓人民币贬值压力亦作用有限。 他们并指出，离岸人民币 波动亦不大，两地点差维持在350点子左右。远掉市 场长端明显下滑，因买盘减少，且有大行银行在此位置持续抛售。 “美联储没加息市场都猜到了，声明也不意外，对汇市没啥影响，倒是让股市下跌了。 ”一股份行交易员称，“人民币还会稳一阵子，反正最近也一直稳着。” “涨了因为有（美元)）卖盘，只能猜测是大行offer把（美元）价格压下来了。”一外 资行交易员称。 美联储周四凌晨公布1月FOMC会议纪要，维持利率在0.25%-0.5%不变。多家机构表示， 该决议符合市场预期，料年内美联储加息1-2次，人民币汇率将暂时稳定。 全球汇市方面，美元周四涨跌互现，此前美联储的政策声明没有让人意外之处；新西兰 央行对降息持开放态度，导致新西兰元下滑。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.5755 6.5780 0.04% 中间价 6.5528 6.5533 0.01% 成交额 142.13亿美元 207.24亿 美元 日内波动幅度(pips) 46 日高6.57 日低6.5786 4 今年以来升贬幅度 -1.26% 2005年汇改以来升贬幅度 25.85% 一年期美元/人民币掉期 +980 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.6123 6.6193 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.8675 6.8643 R=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.5758；交易中心自1月4日 起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参 考汇率。 中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度 和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇 率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价 ，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 孙琦子; 审校 曾祥进/林高丽)