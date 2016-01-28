金属期市：伦铜价格下跌，归咎于美联储未来升息相关担忧

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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但有关铜需求或在未来几个月重燃的预期，给铜价带来一些支撑。
“整体情况开始变好，”Ayers Alliance的投资总监Jonathan Barratt说道，“中国宣布了大规模的基础建设支出计划，但我们尚未看到大量基建项目的支出。今日收盘时，这个期盼将帮助支撑基本金属价格。”
0741 GMT，伦敦期铜 下跌0.7%至每吨4,560美元，抹去昨日录得的1.1%涨幅。期铜周三曾触及1月8日以来最高位4,595美元。
上海期交所主力期铜 小升0.2%至每吨35,600元人民币。
随着农历新年的临近，金属成交量预计下滑，上海期交所从2月5日开始休市，直到2月15日才恢复交易。（完）
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金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/高琦 审校 龚芳/白云)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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