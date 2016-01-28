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亚洲 | 2016年 1月 28日 星期四 16:21 BJT

金属期市：伦铜价格下跌，归咎于美联储未来升息相关担忧

但有关铜需求或在未来几个月重燃的预期，给铜价带来一些支撑。

“整体情况开始变好，”Ayers Alliance的投资总监Jonathan Barratt说道，“中国宣布了大规模的基础建设支出计划，但我们尚未看到大量基建项目的支出。今日收盘时，这个期盼将帮助支撑基本金属价格。”

0741 GMT，伦敦期铜 下跌0.7%至每吨4,560美元，抹去昨日录得的1.1%涨幅。期铜周三曾触及1月8日以来最高位4,595美元。

上海期交所主力期铜 小升0.2%至每吨35,600元人民币。

随着农历新年的临近，金属成交量预计下滑，上海期交所从2月5日开始休市，直到2月15日才恢复交易。（完）

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金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/高琦 审校 龚芳/白云)

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