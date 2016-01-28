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亚洲 | 2016年 1月 28日 星期四 16:26 BJT

台湾经济：寒流致农林渔牧业损失逾8亿台币，台南市最高逾5亿台币--农委会

路透台北1月28日 - 台湾农委会周四表示，统计本月22日的寒流造成农业寒害灾情，总计农林渔牧业产物及民间设施估计损失达8亿2,425万台币。

农委会统计室表示，在县市受损情形方面，以台南市损失5亿1,642万台币(占63%)最多，云林县则损失7,956万台币(占10%)，嘉义县损失5,764万台币(占7%)、苗栗县损失4,709万台币(占6%)、彰化县损失4,580万台币(占6%)。

台湾12月消费者物价指数(CPI)较上年同期升0.14%，为连续第四个月为正数；2015年全年CPI年变动率是-0.31%，前低是2009年的-0.86%。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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