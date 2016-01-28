台湾经济：寒流致农林渔牧业损失逾8亿台币，台南市最高逾5亿台币--农委会

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透台北1月28日 - 台湾农委会周四表示，统计本月22日的寒流造成农业寒害灾情，总计农林渔牧业产物及民间设施估计损失达8亿2,425万台币。
农委会统计室表示，在县市受损情形方面，以台南市损失5亿1,642万台币(占63%)最多，云林县则损失7,956万台币(占10%)，嘉义县损失5,764万台币(占7%)、苗栗县损失4,709万台币(占6%)、彰化县损失4,580万台币(占6%)。
台湾12月消费者物价指数(CPI)较上年同期升0.14%，为连续第四个月为正数；2015年全年CPI年变动率是-0.31%，前低是2009年的-0.86%。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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