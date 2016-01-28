欧股业绩：德意志银行全年净损68亿欧元，投行部门第四季陷入亏损

* 2015年创纪录净亏损68亿欧元

* 第四季投资银行税前亏损11.5亿欧元

* 预估2016年重组费用为10亿欧元

路透法兰克福1月28日 - 德意志银行(Deutsche Bank) 公布第四季投资银行部门税前亏损11.5亿欧元(12.5亿美元)，因主要营收来源--债券交易活动大减，及法律诉讼成本压抑获利。

德意志银行周四称，投资银行第四季营收下滑30%。

德意志银行业绩终值显示，全年亏损68亿欧元，第四季亏损21亿欧元，主要受减记、法律诉讼费用以及重组成本影响。

德意志银行也警告投资者接下来可能有更多苦日子：德银在一场简报会中表示，2016将是公司重整进入高峰的一年。

德银并称，2016年的重组与资遣费用将达10亿欧元左右，法律诉讼成本也将持续居高不下，不过料低于2015年水平。

消息人士本周表示，德意志银行正大砍2015年奖金，个别部门的奖金总额将至少缩水25-30%。

自从新任执行长克莱恩(John Cryan)去年7月1日接手后，德意志银行股价已跌掉将近37%，克莱恩上任时承诺大刀阔斧改革以符合收紧的银行业规定，同时收拾因过去丑闻衍生的法律诉讼。(完) (编译 陈宗琦；审校 蔡美珍)