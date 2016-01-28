欧股业绩：德意志银行全年净损68亿欧元，投行部门第四季陷入亏损

欧元债市：公债收益率从高位回落，因ECB按兵不动抑制叶伦讲话带动的升势
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
* 2015年创纪录净亏损68亿欧元
* 第四季投资银行税前亏损11.5亿欧元
* 预估2016年重组费用为10亿欧元
路透法兰克福1月28日 - 德意志银行(Deutsche Bank) 公布第四季投资银行部门税前亏损11.5亿欧元(12.5亿美元)，因主要营收来源--债券交易活动大减，及法律诉讼成本压抑获利。
德意志银行周四称，投资银行第四季营收下滑30%。
德意志银行业绩终值显示，全年亏损68亿欧元，第四季亏损21亿欧元，主要受减记、法律诉讼费用以及重组成本影响。
德意志银行也警告投资者接下来可能有更多苦日子：德银在一场简报会中表示，2016将是公司重整进入高峰的一年。
德银并称，2016年的重组与资遣费用将达10亿欧元左右，法律诉讼成本也将持续居高不下，不过料低于2015年水平。
消息人士本周表示，德意志银行正大砍2015年奖金，个别部门的奖金总额将至少缩水25-30%。
自从新任执行长克莱恩(John Cryan)去年7月1日接手后，德意志银行股价已跌掉将近37%，克莱恩上任时承诺大刀阔斧改革以符合收紧的银行业规定，同时收拾因过去丑闻衍生的法律诉讼。(完) (编译 陈宗琦；审校 蔡美珍)
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
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路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周四走软，因商品价格下滑，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示未来几年将稳步加息后，对美元的需求重燃。