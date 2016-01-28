欧元债市：公债收益率随美债下跌，市场认为美联储立场偏温和

“(美联储)没有实质性下调经济评估，但确实指出了经济成长放缓，而且对于通胀率回升至目标的可能性不太乐观，”瑞穗银行策略师Peter Chatwell称，“整体而言，声明偏向于温和。”

正如美联储所指，在油价接近12年低位之际，全球消费者物价的增长情况尤为受到关注，德国定于1300GMT发布的初步通胀数据将吸引众多关注。

欧洲货币市场已完全预测欧洲央行会在3月将存款利率进一步下调10个基点至负0.40%。

意大利10年期公债收益率 下降2个基点至1.48%。希腊、葡萄牙和西班牙同年期公债也有类似跌幅。

这一走势应该对意大利有利，该国计划在周四标售70亿欧元的公债。(完)

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