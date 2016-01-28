欧元债市：公债收益率随美债下跌，市场认为美联储立场偏温和

欧元债市：公债收益率从高位回落，因ECB按兵不动抑制叶伦讲话带动的升势
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
“(美联储)没有实质性下调经济评估，但确实指出了经济成长放缓，而且对于通胀率回升至目标的可能性不太乐观，”瑞穗银行策略师Peter Chatwell称，“整体而言，声明偏向于温和。”
正如美联储所指，在油价接近12年低位之际，全球消费者物价的增长情况尤为受到关注，德国定于1300GMT发布的初步通胀数据将吸引众多关注。
欧洲货币市场已完全预测欧洲央行会在3月将存款利率进一步下调10个基点至负0.40%。
意大利10年期公债收益率 下降2个基点至1.48%。希腊、葡萄牙和西班牙同年期公债也有类似跌幅。
这一走势应该对意大利有利，该国计划在周四标售70亿欧元的公债。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 龚芳/刘秀红；审校 于春红)
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
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路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周四走软，因商品价格下滑，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示未来几年将稳步加息后，对美元的需求重燃。