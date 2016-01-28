版本:
中国
市场报道 | 2016年 1月 28日 星期四 16:45 BJT

全球贵金属：1月27日SPDR黄金及iShares白银持仓均持平于上日

路透1月28日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量持平于上日；
同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量亦持平。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)     日期     持仓量(盎司)     日期        变动    增减
    SPDR       21,516,385.4   1月27日    21,516,385.4    1月26日       0.0   0.00%
    iShares    310,653,669.1  1月27日   310,653,669.1    1月26日       0.0   0.00%  (完)
      
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐