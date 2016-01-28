港股业绩：恒隆地产去年基本纯利倒退56%，料内地市场短期难好转

路透香港1月28日 - 受出售香港住宅货尾单位（剩余单位）数量减少以及中国内地经济放缓拖累商场物业租金收益下滑等影响，恒隆地产 周四公布的2015年度基本纯利按年大幅倒退56%。管理层表示，内地市场相当疲弱且料不会在短期内好转，但长远而言内地发展机会仍较大。

截至去年底止，恒隆地产在撇除投资物业重估等因素后的基本纯利为43.87亿港元。期内公司只售出63个在港的住宅货尾单位及部份停车位，相对2014年出售412个单位大幅减少，令期内物业销售营业溢利按年急降89%至8.44亿港元。

在中港收租物业方面，整体租金收入同比升7%，但相关营业溢利则只有2%的增长，主要因内地商场及写字楼等物业组合的营业溢利下跌3%，抵销了香港收租物业营业溢利增长7%的利好。

＂内地市场相当疲弱，并且有愈来愈疲弱的趋势，我看不到市场很快会有好转。＂恒隆地产主席陈启宗在业绩发布会上称。

恒隆地产并将末期股息＂象征式＂减少0.01港元，至0.58港元，陈启宗指，即使维持2014年度的派息，也只是增加4,000多万港元的现金流支出；＂象征式＂减派息，旨在给予股东市场前景并非太好的讯息。

内地经济增长放缓，加上持续打贪等因素，拖累高端商品销情，不少品牌也暂缓开设新店或减少门店数目。

已转战开发中国商业房地产的恒隆地产目前在内地的发展中投资物业，包括昆明及武汉项目，以及渖阳和无锡项目的余下期数，截至去年底止上述项目资本承担共390亿港元，而公司的现金及银行存款结余为312.9亿港元，将用作支付该等项目的施工费。

陈启宗表示，目前看不到有需要减慢内地项目的进度，亦不应因为短期的市场调整影响公司长线投资。但他亦指出，内地的法规问题复杂，部份项目受政府的法规拖慢，例如早前天津发生大爆炸后，当地政府对消防的要求亦提高，但这亦是很自然的事。

在香港方面，恒隆地产近年将旗下多个位于旺角、铜锣湾等传统购物旺区的零售物业重新装修及提升，令这些物业在本地零售业放缓下，仍取得一定的收益增长。

陈启宗并称，香港缺乏优质购物商场的收购机会，因现时此等投资物业均由大型发展商持有，反而内地仍有很多机会，长远亦有竞争力。

恒隆地产今天收高1.12%，报14.5港元。（完）

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