路透伦敦1月28日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：持续狭幅波动，但在较高水平寻获支撑。主要支撑仍为上周低点1.0775美元。主要阻力仍在1.1000美元略下方，此处有100日与200日移动均线切入位。

美元/日圆：在116.00上方看起来仍相当稳健，需要升至119.00区域，才能产生动能朝120.00水平前进。短线支撑位于117.60，更下方支撑在116.00略上方的上周低点。

欧元/英镑：目前在0.7600英镑上下区域交投，阻力在0.7700，支撑则下看0.7480区域附近。只要仍守在0.7480上方，则风险仍偏向回升至200周移动均线切入位0.7900水平。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0899 1.0891 +0.07 +0.36 1.0860

美元/日圆 118.79 118.66 +0.11 -1.26 120.30

欧元/日圆 129.48 129.23 +0.19 -0.76 130.47

美元/瑞郎 1.0159 1.0145 +0.14 +1.41 1.0018

英镑/美元 1.4271 1.4229 +0.30 -3.17 1.4738

美元/加元 1.4061 1.4091 -0.21 +1.60 1.3839

美元/离岸人民币 6.6100 6.6167 -0.10 +0.64 6.5680

澳元/美元 0.7078 0.7025 +0.75 -2.71 0.7275

新西兰元/美元 0.6456 0.6430 +0.40 -5.41 0.6825

欧元/瑞郎 1.1070 1.1056 +0.13 +1.69 1.0886

欧元/英镑 0.7634 0.7648 -0.18 +3.62 0.7367

欧元/瑞典克朗 9.2803 9.2702 +0.11 +1.20 9.1705

美元/挪威克朗 8.6394 8.6598 -0.24 -2.27 8.8398

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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