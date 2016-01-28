瑞典可能驱逐最多8万名2015年申请避难者--报道

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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(本文由路透中文网编译提供)
路透斯德哥尔摩1月28日 - 瑞典内政部长安德斯•于耶曼(Anders Ygeman)周四接受瑞典《工业日报》(Dagens Industri)采访时表示，瑞典准备驱逐最多8万名2015年申请避难的人。
于耶曼预计约6-8万申请避难者会被驱逐出境，这些人将自行离开或被强制离境。去年有16.3万人向瑞典申请避难。
报道指出，政府担忧很多被驱逐者会躲起来，警方正在加大力度寻找和驱逐这些人。
“我们面临重大挑战。我们需要为此投入更多资源，各部门之间必须更好地合作，”报道援引于耶曼称。
瑞典首相洛夫文（Stefan Lofven）本周承诺向警方提供更多资源，从而应对因难民问题而增加的工作量。
瑞典去年底放弃向移民者敞开大门的政策，引入了边境管制和身份检查，以遏制避难申请者入境。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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