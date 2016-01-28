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市场报道 | 2016年 1月 28日 星期四 17:05 BJT

西班牙经济：第四季失业率降至20.9%，为四年多来最低水位

路透马德里1月28日 - 周四出炉的数据显示，西班牙2015年失业人数降幅创下纪录，但失业率仍高于20%，显见经济衰退所带来的影响犹存。

国家统计局发布，西班牙第四季失业率降至20.9%，表现优于预期，为2011年中以来最低位；上季为21.2%。

统计局指出，随着经济复苏，2015年新增525,100个就业岗位，失业人数减少678,200个至略低于480万个，创历年来最大降幅。(完)

(编译 龚芳; 审校 高琦)

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