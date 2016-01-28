西班牙经济：第四季失业率降至20.9%，为四年多来最低水位

标题新闻：美国财长被提名人努钦称除非美俄达成协议，否则将实施所有对俄罗斯的制裁
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路透马德里1月28日 - 周四出炉的数据显示，西班牙2015年失业人数降幅创下纪录，但失业率仍高于20%，显见经济衰退所带来的影响犹存。
国家统计局发布，西班牙第四季失业率降至20.9%，表现优于预期，为2011年中以来最低位；上季为21.2%。
统计局指出，随着经济复苏，2015年新增525,100个就业岗位，失业人数减少678,200个至略低于480万个，创历年来最大降幅。(完)
(编译 龚芳; 审校 高琦)
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路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。