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亚洲 | 2016年 1月 29日 星期五 17:31 BJT

香港数据：去年12月底止外汇基金总资产降至34,289亿港元--金管局

路透香港1月29日 - 香港金融管理局（HKMA）周五公布，截至2015年12月底外汇基金总资产为34,289亿港元，较上月底减少258亿港元。

其中，外币资产减少69亿港元，主要是因为已购入但未结算的证券交易减少，但有关减幅因以港元买入外币而被部分抵销。港元资产亦减少189亿港元，因出售港元以换取外币。

货币发行局帐目显示，2015年12月底的货币基础为15,917亿港元，较11月底增加97亿港元，增幅为0.6%。货币基础增加，主要是由于负债证明书总额增加。

外汇基金主要用以支持港元。香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度。（完）

参看相关细节，可点选网址(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)

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