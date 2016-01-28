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亚洲 | 2016年 1月 28日 星期四 17:22 BJT

《全球汇市》澳新货币走高，受油价持坚的提振

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0921 1.0891 +0.28 +0.56 1.0860

美元/日圆 118.69 118.66 +0.03 -1.34 120.30

欧元/日圆 129.64 129.23 +0.32 -0.64 130.47

美元/瑞郎 1.0142 1.0145 -0.03 +1.24 1.0018

英镑/美元 1.4264 1.4229 +0.25 -3.22 1.4738

美元/加元 1.4082 1.4091 -0.06 +1.76 1.3839

美元/离岸人民币 6.6141 6.6167 -0.04 +0.70 6.5680

澳元/美元 0.7069 0.7025 +0.63 -2.83 0.7275

新西兰元/美元 0.6452 0.6430 +0.34 -5.47 0.6825

欧元/瑞郎 1.1078 1.1056 +0.20 +1.76 1.0886

欧元/英镑 0.7657 0.7648 +0.12 +3.94 0.7367

欧元/瑞典克朗 9.2860 9.2702 +0.17 +1.26 9.1705

美元/挪威克朗 8.6376 8.6598 -0.26 -2.29 8.8398

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 刘秀红/陈宗琦/白云/龚芳; 审校 李婷仪/于春红/蔡美珍/高琦)

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