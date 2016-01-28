《全球汇市》澳新货币走高，受油价持坚的提振

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0921 1.0891 +0.28 +0.56 1.0860
美元/日圆 118.69 118.66 +0.03 -1.34 120.30
欧元/日圆 129.64 129.23 +0.32 -0.64 130.47
美元/瑞郎 1.0142 1.0145 -0.03 +1.24 1.0018
英镑/美元 1.4264 1.4229 +0.25 -3.22 1.4738
美元/加元 1.4082 1.4091 -0.06 +1.76 1.3839
美元/离岸人民币 6.6141 6.6167 -0.04 +0.70 6.5680
澳元/美元 0.7069 0.7025 +0.63 -2.83 0.7275
新西兰元/美元 0.6452 0.6430 +0.34 -5.47 0.6825
欧元/瑞郎 1.1078 1.1056 +0.20 +1.76 1.0886
欧元/英镑 0.7657 0.7648 +0.12 +3.94 0.7367
欧元/瑞典克朗 9.2860 9.2702 +0.17 +1.26 9.1705
美元/挪威克朗 8.6376 8.6598 -0.26 -2.29 8.8398
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 刘秀红/陈宗琦/白云/龚芳; 审校 李婷仪/于春红/蔡美珍/高琦)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选