台湾货币市场：1月29日及本提存期资金预期变化一览表

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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路透台北1月29日 - 台湾货币市场周五和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期11.00亿台币亿台币。 --103甲3期2息公债付息6亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --摩根士丹利发行1.50亿美元的30年公司债。 --百威英博 发行30年公司债14.70亿美元。 -------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素： --央行存单到期 1兆(万亿)4,534.3亿台币： 02/01 7,797.80亿台币 02/02 1,936.50亿台币 02/03 4,800.00亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： *--2/01：德意志银行新加坡分行发行1.03亿美元债券。 *--2/01：加拿大皇家银行 伦敦分行发行2.45亿美元债券。 *--2/02：Nomura International Funding Pte.发行1.35亿美元债券。 *--2/03：星展银行 发行2亿美元债券。 --2/03：财政部发行182天期105-4期国库券，暂定金额200亿台币，2日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。 注：*表新增或更新。(完) (记者 高洁如; 审校 董永年)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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