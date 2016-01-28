台湾金融：泛公股海外并购临时喊停，因新政府就任的看守问题--金管会

路透台北1月28日 - 台湾金管会主委曾铭宗周四称，原本去年底前会再有合并案，有个泛公股海外并购案因担心新政府就任的看守问题而临时喊停，另有件民营金控并民营金控的个案，后续也没有发生。惟他并未透露任何细节。

曾铭宗即将在下月初转任国民党籍立委，今天金管会举行欢送会，他会后受访时并指出，来不及完成的是整并部分比较遗憾，台湾银行家数还是多达38家，这几年境内金融整并个案太少。

“ 这两个案子以后还有可能，”他说。同时他补充称，泛公股海外并购案只是担心新政府上任可能会有问题而临时喊停。

曾铭宗自2013年8月就任金管会主委以来积极推动亚洲盃，其中开放保险资金冲刺海外并购不计入海外投资，催生国泰人寿及富邦人寿近年多档海外并购案，不过台湾境内金融整并则寥寥无几。