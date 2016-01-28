台湾金融：泛公股海外并购临时喊停，因新政府就任的看守问题--金管会

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透台北1月28日 - 台湾金管会主委曾铭宗周四称，原本去年底前会再有合并案，有个泛公股海外并购案因担心新政府就任的看守问题而临时喊停，另有件民营金控并民营金控的个案，后续也没有发生。惟他并未透露任何细节。
曾铭宗即将在下月初转任国民党籍立委，今天金管会举行欢送会，他会后受访时并指出，来不及完成的是整并部分比较遗憾，台湾银行家数还是多达38家，这几年境内金融整并个案太少。
“ 这两个案子以后还有可能，”他说。同时他补充称，泛公股海外并购案只是担心新政府上任可能会有问题而临时喊停。
曾铭宗自2013年8月就任金管会主委以来积极推动亚洲盃，其中开放保险资金冲刺海外并购不计入海外投资，催生国泰人寿及富邦人寿近年多档海外并购案，不过台湾境内金融整并则寥寥无几。
根据金管会统计，台湾金融业海外并购布局自2013年下半年至2015年10月底止，已有25件海外并购案，包括银行业5件、证券业8件、保险业12件，其中以国泰金控 表现最为积极。 (完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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