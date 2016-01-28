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市场报道 | 2016年 1月 28日 星期四 17:52 BJT

欧洲汇市：英镑上涨，此前数据显示英国第四季GDP增势符合预期

英镑兑美元 涨0.5%至盘中高点1.4298，数据公布前在1.4263附近。英镑上周曾触及七年低点1.4080。

欧元兑英镑 跌0.2%至0.7638，数据公布前报0.7660。(完)

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