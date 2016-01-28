欧洲汇市：英镑上涨，此前数据显示英国第四季GDP增势符合预期

标题新闻：美国财长被提名人努钦称除非美俄达成协议，否则将实施所有对俄罗斯的制裁
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英镑兑美元 涨0.5%至盘中高点1.4298，数据公布前在1.4263附近。英镑上周曾触及七年低点1.4080。
欧元兑英镑 跌0.2%至0.7638，数据公布前报0.7660。(完)
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全部现汇报价 (编译 白云/刘秀红；审校 于春红)
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路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。