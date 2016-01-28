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亚洲 | 2016年 1月 28日 星期四 18:01 BJT

亚洲橡胶：东京期胶下滑，中国股市挫跌再度引发橡胶需求忧虑

此外，原油期货亦在亚洲交易时段下跌约1%，回吐上日部分涨幅。此前俄罗斯暗示有可能会同石油输出国组织(OPEC)合作，控制全球供应过剩局面。

“胶价跌破160日圆令投资者感到失望，卖压也因此加剧，”一位驻东京的交易员称。

“在中国农历新年假期结束前，TOCOM期胶可能将继续在当前水平附近维持窄幅波动，”他并称。

由于适逢农历新年，中国金融市场将从2月8日起休市一周。

上海期交所交投最活跃的5月期胶 下跌125元人民币，收于每吨10,190元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)2月期胶 最新报每公斤104.0美分，下跌3.8美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 高琦/刘秀红；审校 孙茉莉/于春红)

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