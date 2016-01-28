两岸金融：国泰金旗下银行将申设第四家大陆分行，抢搭一带一路商机

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透台北1月28日 - 台湾资产最大金控--国泰金控 周四称，旗下国泰世华银行董事会通过将申设大陆第四家分行于福建省厦门市，抢搭一带一路商机。另旗下国泰人寿也公告董事会决议拟出售不动产。
国泰金控认为厦门是中国最早实行对外开放政策的四个经济特区之一，亦为台资企业在大陆布局密度最高城市之一，为两岸金融先行先试重点区域。透过厦门分行申设，将掌握福建自贸区开放申设同省异地支行契机。
“藉由布局海西、放眼亚洲，作为搭上一带一路商机的起跑点。”国泰世华银行如此表示。
在中国大陆布局方面，国泰世华银行上海分行开业后，目前旗下有闵行支行、自贸试验区支行及嘉定支行三间支行营运；此外，青岛分行已于2014年10月开业、深圳分行预计2016年中开幕。同时，国泰世华银行拥有66处海外据点，目前东协10个正式会员国，已有9国设有分支机构，成为在东协国家中布局最广的台资银行。(完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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