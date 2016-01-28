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亚洲 | 2016年 1月 28日 星期四 18:54 BJT

离岸人民币：南方富时A50ETF录得近两个月来最大单日申购

路透香港1月28日 - 香港最大直接投资国内A股的RQFII交易所买卖基金（ETF）--南方富时中国A50 周四录得近4亿元人民币净申购，为近两个月来最大的单日申购。

南方富时A50今天的申购额4,600万个基金单位。港元柜台收跌1.36%，报10.12港元，溢价率为1.01%，全日成交量11亿港元。人民币柜台则跌1.6%，报8.59元。

发行商南方东英资产管理的发言人称，今天的申购主要来自亚洲的机构投资者，包括保险和退休基金，可能反映出境外投资者对A股开始改观。

“这支ETF从过去一段时间处于赎回状态到今天有这么大的申购，加上前一日沪股通净流入大增，这都可能反映出海外投资者对A股改观。”该名发言人说。

南方东英资本市场部经理李梓维指出，部分国际投资人认为A股的底部已经逐渐形成，投资机会显现，导致南方A50今日全天都处于溢价状态。

沪股通昨日录得净流入43.2亿元，为逾四个半月最多，今天则录得近5亿元净流出。

中国股市沪综指 周四收跌2.9%报2,655.66点，续创14个月新低。分析师指出，今日市场空头气氛仍然浓厚，大盘继续震荡寻底。 （完）

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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